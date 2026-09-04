Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR - Εκτός League Phase ο Λεβαδειακός που πάει στο CAS!

Ανατροπή στην υπόθεση του Αστέρα AKTOR, με τους Αρκάδες να δικαιώνονται σε δεύτερο βαθμό και να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή την προσφυγή της ομάδας της Τρίπολης, κρίνοντας αντικανονική τη συμμετοχή του Μόουζες Ντέιβις Κομπνάν στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για τον Γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ως εκ τούτου, ο Αστέρας παίρνει πλέον το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία είχε απορρίψει την ένσταση των Αρκάδων για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή των Βοιωτών

Η ανακοίνωση

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».

Προσφεύγει στο CAS ο Λεβαδειακός

Οι Βοιωτοί δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια. Συγκεκριμένα εξέδωσαν σκληρή ανακοίνωση προς πάσα κατεύθυνση, στην οποία κάνουν ξεκάθαρο ότι θα προσφύγουν στο CAS για να αλλάξει η απόφαση της Ομοσπονδία, στην οποία κάνουν ολομέτωπη επίθεση.

Η ανακοίνωση

«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο CAS».