Superbet League 2: Πρεμιέρα χωρίς νικητή και γκολ για Πανθρακικό και Πύργο

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον ΠΑΣ Πύργος στην Κομοτηνή, με τις δύο νεοφώτιστες ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό στην πρεμιέρα της νέας Super League 2.

Περίπου 1.000 φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα, όμως οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πανθρακικός είχε ελαφρώς περισσότερη κατοχή και πρωτοβουλία στο ξεκίνημα, με τον ΠΑΣ Πύργος να παρουσιάζεται καλά οργανωμένος και να περιορίζει τους χώρους. Η πρώτη σημαντική στιγμή ήρθε στο 13’, όταν ο Γκορντεζιάνι βρέθηκε απέναντι από τον Δημητρίου έπειτα από κάθετη πάσα του Νότα, όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αντέδρασε σωστά και κράτησε το 0-0. Ο Νότας απείλησε ξανά στο 30’ με άστοχο σουτ, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα ο Μούσιας δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Σγουρή, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ρυθμός ανέβηκε μετά την ανάπαυλα. Στο 57’ ο Πατρόνι έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Γιαννίκογλου απομάκρυνε με τα πόδια, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Σγουρής σταμάτησε το σουτ του Δούμτσιου. Στο 65’ ο Τσίλεμ επιχείρησε να αιφνιδιάσει με σέντρα-σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Πανθρακικό ήρθε στο 75’. Ο Νότας δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο νεοεισελθών Σαραντίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο βοηθός είχε υποδείξει κόρνερ. Ο Πέιος αστόχησε στο 78’, ενώ στο 80’ ο Γιαννίκογλου κράτησε ξανά όρθια την ομάδα του, αποκρούοντας το σουτ του Ζώνιου.

Πανθρακικός - Πύργος 0-0

Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Σγουρής, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς (84' Αθανασακόπουλος), Κολλαράς, Τσίλεμ, Ζιούλης, Ντουμάνης (73' Αναστασόπουλος), Πατρόνι (59' Ζώνιος, 84' Χ. Παχούμης), Γκορντεζιάνι (73' Σαραντίδης), Νότας.

Πύργος (Νώντας Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Κάρδαρης (46' Σέζαρ), Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάζ (82' ), Μούσια, Κουλούσιας (46' Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος (69' Φοφανά), Μαυριάς (69' Γρίβας).