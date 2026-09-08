Σπουδαία διάκριση για Έλληνα διαιτητή - Θα διευθύνει αγώνα του Champions League

Ιστορική στιγμή για την καριέρα του θα βιώσει το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς, καθώς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Σλάβιας Πράγας εναντίον της Λανς (10/09, 21:00) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα που θα σφυρίξει ο κ. Φωτιάς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο πλευρό του ο Βασίλης Φωτιάς θα έχει επίσης τους βοηθούς διαιτητές, Ανδρέα Μεϊντανά, Μιχάλη Παπαδάκη και τον 4ο διαιτητή, Αλέξανδρο Τσακαλίδη.

Η ΕΠΟ εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον ορισμό του Βασίλη Φωτιά στην συγκεκριμένη αναμέτρηση του Champions League.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

“Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ συγχαίρουν τον διεθνή διαιτητή, Βασίλη Φωτιά και τα μέλη της ομάδας του, τους βοηθούς διαιτητές, Ανδρέα Μεϊντανά, Μιχάλη Παπαδάκη και τον 4ο διαιτητή, Αλέξανδρο Τσακαλίδη, για τον ορισμό τους στον αγώνα Champions League Σλάβια Πράγας – Λανς (10/09/2026, 22:00) και τους εύχονται καλή επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας του κ. Φωτιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση”.