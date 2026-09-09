Champions League: Πού θα δείτε την Άρσεναλ του Τζόλη και την Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη απόψε

Συνεχίζεται απόψε (09/09) η αγωνιστική δράση του Champions League στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έπειτα από το νικηφόρο ξεκίνημα της ΑΕΚ στην διοργάνωση που κατάφερε να επικρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με 1-0, απόψε το τηλεοπτικό μενού συνεχίζεται και στη δράση ρίχνονται 4 Έλληνες.

Λόγος γίνεται για τον Χρήστο Τζόλη της Άρσεναλ, ο οποίος έχει ξεκινήσει φοβερά τη σεζόν στην Αγγλία και βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Αρτέτα. Οι «Κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν απόψε στις 22:00 την Νάπολη στην Ιταλία. Στις 22:00 επίσης η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη υποδέχεται την Γαλατάσαραϊ και η Λίβερπουλ του Τσιμίκα αντιμετωπίζει στο Άνφιλντ την Ατλέτικο Μαδρίτης στον αγώνα που συγκεντρώνει το περισσότερο ενδιαφέρον σήμερα.

Φώτης Ιωαννίδης AP

Η αποψινή ευρωπαϊκή βραδιά που έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, ξεκινά στις 19:45 με τη Στουτγκάρδη να υποδέχεται την «πρωτάρα» Βίκινγκ, ενώ την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει τη Φέγενορντ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

19:45: Magenta Sport 5 | Στουτγκάρδη – Βίκινγκ (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 7 | Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Νάπολι – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

22:00: MEGA / Magenta Sport 2 | Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Champions League)

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