Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: Οι επιτυχίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και η φιλοσοφία του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού

Η σημαντικότερη στιγμή της θητείας του ήρθε με την κατάκτηση του Copa del Rey. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ πανηγύρισε έναν τίτλο έπειτα από 34 χρόνια, σε μια πορεία που περιλάμβανε και την πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Με τον Αλγκουαθίλ στον πάγκο, η ομάδα εξασφάλισε επίσης την παρουσία της στο Champions League έπειτα από δέκα χρόνια απουσίας, ενώ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της, πάνω από την Ίντερ.

Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του αποτέλεσε και η αξιοποίηση των τμημάτων υποδομής. Συνολικά, 30 ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα πήραν ευκαιρία στην πρώτη ομάδα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ εξασφάλισε ευρωπαϊκή συμμετοχή για πέντε διαδοχικές σεζόν, επίδοση που δεν είχε πετύχει ξανά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Αλγκουαθίλ είχε ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, βασισμένη στην έντονη πίεση, την υψηλή ένταση και το παιχνίδι κατοχής, με τους παίκτες της ακαδημίας να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός ξεχώρισε για την ικανότητά του να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μικέλ Μερίνο, Μαρτίν Θουμπιμέντι, Ρομπέν Λε Νορμάν, Αλεξάντερ Ίσακ και Μάρτιν Έντεγκααρντ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα παικτών που ανέπτυξαν σημαντικά το παιχνίδι τους στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Αυτό είναι το αγωνιστικό και προπονητικό προφίλ του ανθρώπου που πλέον καλείται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ολυμπιακό.