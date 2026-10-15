Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και ΟΦΗ, ποδαρικό με νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας και ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες γνωρίζουν πως απέναντί τους θα βρουν έναν αντίπαλο με ισχυρή έδρα και τη θέληση να αξιοποιήσει την παρουσία του κόσμου του. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, αναζητώντας το αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο, ενώ είχαν ξεκινήσει νικηφόρα τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Από την πλευρά της, η Μαρσέιγ έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Τρουά για την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1. Στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ωστόσο, γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 22:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ

Την ευρωπαϊκή του διαδρομή στη League Phase του Conference League ξεκινά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται (19:45, Magenta Sport 3) την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη διοργάνωση, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για τη συνέχεια των υποχρεώσεών του.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα που έφερε την πρώτη απώλεια της φετινής σεζόν. Για το σύνολο του Νίστρουπ, η αναμέτρηση με τους Βόσνιους αποτελεί μια ευκαιρία να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα.

Απέναντί του, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός θα βρει έναν αντίπαλο που ταξίδεψε στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία. Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα μετρά πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και θέλει να μεταφέρει το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Βίνκο Μαρίνοβιτς φιλοδοξεί να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, επιχειρώντας να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους.

ΡΕΝ – ΟΦΗ

Με στόχο να αφήσει πίσω του την απογοητευτική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ και να παρουσιάσει ξανά το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έδειξε στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ο ΟΦΗ ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου τον περιμένει η Ρεν (22:00, Magenta Sport 5), σε μία αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η Ρεν επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Οσέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ στην πρεμιέρα της League Phase απέσπασε ισοπαλία χωρίς τέρματα από τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Το έργο του ΟΦΗ μόνο εύκολο δεν θα είναι, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να χρειάζεται συγκέντρωση, μεγαλύτερη αμυντική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει. Η εμφάνιση απέναντι στη Χόφενχαϊμ αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους Κρητικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κινηθούν σε ανάλογα επίπεδα, προκειμένου να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία.

Στην προσπάθειά τους, πάντως, θα έχουν και αγωνιστικές απουσίες. Ο Άαρον Ισέκα τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της περασμένης Παρασκευής και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Παράλληλα, ο Χρήστος Σιέλης αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αποθεραπείας.