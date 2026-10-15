Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1: Άνετη νίκη, φτωχό σκορ

Ντέσερς (πεν.), Κάνγκουα οι σκόρερ του Τριφυλλιού για την πρώτη νίκη στο Conference League - Μπορούσαν πολλά περισσότερα γκολ οι Πράσινοι. 

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Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1: Άνετη νίκη, φτωχό σκορ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το... δεξί στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα τέρματα.

Το σκορ άνοιξε στο 10' ο Ντέσερς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ το 2-0 για το «τριφύλλι» έκανε ο Κάνγκουα στο 70' με ωραίο πλασέ. Το τελικό αποτέλσμα διαμόρφωσε στο 80' ο Γιόγιτς με μακρινό σουτ.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκίνησε με τρίποντο, ωστόσο έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανεβάσει ακόμα περισσότερα τον συντελεστή τερμάτων της. Επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση για τον Παναθηναϊκό είναι το ματς στο Αλμάτι απέναντι στην Καϊράτ την ερχόμενη Πέμπτη (22/10) στις 17:30.

Προβάδισμα με φάση... καρμπόν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με την Μπόρατς και από τα πρώτα λεπτά έψαξε το γκολ. Μόλις στο 2’, ο Κάνγκουα εκτέλεσε ωραία ένα φάουλ, με την μπάλα να περνά λίγο έξω από την εστία.

Ένα λεπτό αργότερα, οι «πράσινοι» έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, όταν ο Ουναΐ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ντέσερς. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έπεσε μέσα στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα, με τη φάση να εξετάζεται από το VAR.

Στο 6’, ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που καταλογίστηκε, όμως ο Γιούρκας έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ.

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο 8’ ο Ντέσερς βρέθηκε ξανά στο έδαφος μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να καταλογίζει νέο πέναλτι μετά την παρέμβαση του VAR.

Αυτή τη φορά, ο Ντέσερς πήρε την ευθύνη και στο 10’ νίκησε τον Γιούρκας από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας το σκορ για το «τριφύλλι» με 1-0.

Η πρώτη αξιόλογη απειλή της Μπόρατς ήρθε στο 17’, όταν ο Σάβιτς επιχείρησε σουτ, με τον Πένια να πέφτει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την επιθετική του διάθεση και στο 24’ ο Ουναΐ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, όμως ο τερματοφύλακας των Βόσνιων μπλόκαρε σταθερά.

Στο 32’, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Κυριακόπουλο να σεντράρει και τον Κάνγκουα να παίρνει την κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ταμπόρδα επιχείρησε ένα έξυπνο σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Γκιούρκας έπεσε στην αριστερή του πλευρά και απομάκρυνε. Στην ίδια φάση, το σουτ του Καλάμπρια κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.

Η πίεση των «πράσινων» συνεχίστηκε και στο 39’, όταν ο Κυριακόπουλος εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ, αναγκάζοντας τον Γκιούρκας να επέμβει ξανά. Τρία λεπτά αργότερα, ο Κάνγκουα έκανε το γύρισμα προς την περιοχή, όμως η άμυνα της Μπόρατς αντέδρασε έγκαιρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο πριν προλάβουν να εκτελέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Άξιζε το 2-0 και το πέτυχε με τον Κάνγκουα

Η Μπόρατς μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Σανίτσιανιν πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Πένια.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει δύο λεπτά αργότερα, βγαίνοντας γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Ντέσερς έψαξε με πάσα τον Καλάμπρια, αλλά η μεταβίβασή του ήταν πιο δυνατή απ’ όσο έπρεπε, ενώ στη συνέχεια ο Καμαρά επιχείρησε σουτ χωρίς να βρει στόχο.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν την πίεσή τους μετά το 60’ και άρχισαν να απειλούν διαδοχικά την εστία του Γιούρκας. Στο 64’, ο Ουναΐ γύρισε την μπάλα στον Ταμπόρδα, του οποίου το σουτ κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Αργεντινός δοκίμασε ξανά το πόδι του, με τον τερματοφύλακα της Μπόρατς να απομακρύνει το χαμηλό σουτ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ντέσερς επιχείρησε να σκοράρει από δύσκολη θέση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η επιθετική δραστηριότητα της ομάδας του Νίστρουπ συνεχίστηκε, με τον Ουναΐ να δοκιμάζει ένα ξαφνικό σουτ στο 66’, χωρίς να βρει εστία. Στο 68’, ο Αντίνο πραγματοποίησε ωραία ατομική ενέργεια, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κυριακόπουλος απείλησε από μακριά, με τον Γιούρκας να μπλοκάρει.

Η υπεροχή του «τριφυλλιού» μετουσιώθηκε σε δεύτερο γκολ στο 70’. Ο Αντίνο έκανε το χαμηλό γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Κάνγκουα βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η Μπόρατς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 76’ ο Σάβιτς δοκίμασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι Βόσνιοι κατάφεραν να μειώσουν. Ο Γιόγιτς επιχείρησε μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Πένια, διαμορφώνοντας το 2-1.

Παναθηναϊκός - Μπόρατς 2-1

Διαιτητής: Μπέντσε Τσόνκα (Ουγγαρία).

Κίτρινες: Ερέρα, Μάγιερς, Χίρος.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ (80' Γιάγκουσιτς), Αντίνο (80' Ραστόντερ), Ταμπόρδα (67' Λιβάι Γκαρσία), Ντέσερς (67' Τετέι).

Μπόρατς (Βίνκο Μαρίνοβιτς): Γιούρκας, Τσιπέτιτς (84' Βούκοβιτς), Μέγιερς, Σανίτσανιν, Ερέρα, Γιόγιτς, Ρογκούλιτς (75' Ρόγκαν), Ογκρίνετς, Χίρος (75' Ντέκετ), Γιούριτσιτς (87' Βράνιες), Σάβιτς.

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