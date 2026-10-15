Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Ο Ορτέγκα τον κράτησε όρθιο και έφυγε με σπουδαίο "διπλό"

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του στη Μασσαλία, άντεξε στην πίεση της Μαρσέιγ και με τον Ορτέγκα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, έφυγε με το «διπλό» (0-1) από το Βελοντρόμ, κάνοντας το «2 στα 2» στο Europa League. 

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Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Ο Ορτέγκα τον κράτησε όρθιο και έφυγε με σπουδαίο "διπλό"
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«Διπλό» στη Μασσαλία για τον Ολυμπιακό που βάζει πλώρη για την οκτάδα!

Οι «ερυθρόλευκοι» με την αγαπημένη συνταγή του 1-0, άντεξαν στην πίεση της Μαρσέιγ στο επιβλητικό Βελοντρόμ και με μία κεφαλιά του Έσε από το πρώτο ημίχρονο, διπλασίασε τις νίκες του στη φετινή League Phase του Europa League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μαρσέιγ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό απείλησε, με τον Γουεά να κάνει το γύρισμα από δεξιά και τον Σάλιακα να επεμβαίνει πριν προλάβει να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα ο Παϊσάο.

Στο 24' το σουτ του Αμπντάλα υπό καλές προϋποθέσεις μέσα από την περιοχή κόντραρε πάνω στον Έσε, ενώ στο 36' ο Ρέτσος έκοψε σωτήρια με τάκλιν τον Γκόμεζ στα όρια της μικρής περιοχής.

Στο 42ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του στατική φάση, με τον Τσικίνιο να βγάζει εξαιρετική σέντρα και τον Έσε να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με φοβερή κεφαλιά για το 0-1.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Ζότα Σίλβα έκανε την κούρσα, πάτησε περιοχή, όμως το σουτ του κόντραρε πάνω σε αμυντικούς και απομακρύνθηκε, ενώ σε μια φάση καρμπόν στο 55' ξανά οι αμυντικοί της Μαρσέιγ ήταν εκεί για να αναχαιτίσουν την προσπάθεια του Πορτογάλου.

Οι Γάλλοι ανέβασαν «στροφές» και στο 59', ο Ρέτσος παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ σε μια, ωστόσο ο αρχηγός του Ολυμπιακού γλίτωσε τα χειρότερα, κρατώντας το μηδέν τελευταία στιγμή. Στο 61', η Μαρσέιγ έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Παϊσάο βρέθηκε μόνος του πλάγια από αριστερά, πλασάροντας άουτ.

Τρομερή φάση διαρκείας από πλευράς Μαρσέιγ στο 66', με τον Ορτέγκα να λέει «όχι» στα σουτ των Γουεά και Παϊσάο.

Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 70', όταν μετά από λάθος του Γουεά σε εκτέλεση πλαγίου, ο Γκονζάλες έκανε βιαστικά το σουτ με το δεξί, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 87' ο Αρμάντο Γκονζάλες απείλησε ξανά, αποφεύγοντας ωραία από δεξιά τον Αγκέρ, έφερε τη μπάλα στο αριστερό, όμως το πλασέ που επιχείρησε μπλόκαρε σταθερά ο Ντε Λάνγκε, χάνοντας μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Μαρσέιγ (Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Έμερσον (62' Γκαρσία), Αγουάρ, Μεϊτέ, Ενάντι (62' Χαρίτ), Γκόμες (75' Μουμπάνια), Αμπντελί, Αμπντάλαχ (80' Κοντογκμπιά), Μοπέϊ (62' Γκουιρί), Παϊσάο.

Ολυμπιακός (Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (73' Τικνιζιάν), Πουέρτα (67' Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο (82' Γκουστάβο Σα), Ζέλσον, Ζότα Σίλβα (73' Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (67' Γκονζάλες) .

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