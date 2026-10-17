Νέα ατυχία με Καρέτσα στη Ντόρτμουντ: Αποχώρησε τραυματίας 8 λεπτά μετά την είσοδό του (pic)
Eξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς ο ταλαντούχος εξτρέμ γύρισε τον αστράγαλό του στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου, μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στην αναμέτρηση.
Νέο πλήγμα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς στάθηκε ξανά άτυχος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.
Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, όμως η παρουσία του διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά. Μετά από μια δυνατή μονομαχία με αντίπαλο, ο Καρέτσας βρέθηκε στο έδαφος δείχνοντας να πονάει έντονα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει αμέσως.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γερμανικών ΜΜΕ, ο τραυματισμός εντοπίζεται στον αστράγαλο, με την ιατρική κατάσταση του παίκτη να αναμένεται να εκτιμηθεί εντός των επόμενων ωρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής άσος είχε ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα τραυματισμού και πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων.