Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ Ρόκα και «ζωγραφιά» Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με τα γκολ των Ρόκα και Τσικίνιο, πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη του στη Super League.

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Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ Ρόκα και «ζωγραφιά» Τσικίνιο
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3'
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Ο Ολυμπιακός «χτύπησε» από μία φορά σε κάθε ημίχρονο στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού χάρις στο γκολ του Ρόκα στο 17' και τη... ζωγραφιά του Τσικίνιο στο 73' για την 7η αγωνιστική της Super League.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν ήταν στην καλύτερή του μέρα και δυσκολεύτηκε αρκετά στο δημιουργικό κομμάτι στο διάστημα που οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους, ωστόσο βρήκε τις λύσεις και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.

Την ερχόμενη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Καλαμάτα, ενώ οι Αγρινιώτες δοκιμάζονται στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να επιβάλλει το ρυθμό του και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησε με σουτ του Ρόκα. Στο 13' ο Φορτούνης έχασε κλασική ευκαιρία, στέλνοντας από καλή θέση τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ξενόπουλου.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ πίεζε ασφυκτικά τους Αγρινιώτες και στο 17' βρήκε αυτό που έψαχνε με τον Ρόκα. Ο Φορτούνης επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, ο Ξενόπουλος έδιωξε και ο Ισπανός στην επαναφορά με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Παναιτωλικός έβγαλε αντίδραση και στο 26', ο Μανρίκε σούταρε ωραία με φάλτσο, με τη μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ορτέγκα. Στο 32' ο «Τίτορμος» έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, καθώς ο Μπάσι πήρε τη μπάλα στο πέναλτι και με φάτσα την εστία, την έστειλε άουτ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Τικνιζιάν έβαλε τελευταία στιγμή την κόντρα στο σουτ του Οπόκου, με τη μπάλα να φεύγει κόρνερ.

Στην επανάληψη, ο Παναιτωλικός έψαξε το γκολ ισοφάρισης, με αποκορύφωμα την τρομερή διπλή χαμένη ευκαιρία του Εράκοβιτς στο 64', με τον Ορτέγκα να αποκρούει και τα δύο σουτ που επιχείρησε ο Μαυροβούνιος.

Ο Ζέλσον στο 70' βγήκε σε θέση τετ α τετ απέναντι στον Ξενόπουλο, όμως το πλασέ του ήταν κάκιστο.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο βρέθηκε αμαρκάριστος στα όρια της περιοχής και με ένα πανέμορφο δεξί σουτ νίκησε τον Ξενόπουλο, διαμορφώνοντας το 2-0 και σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

Στο 83' ένα σουτ του Εστεμπάν από πλευράς γηπεδούχων που συνέχισαν να είναι πιεστικοί βρήκε στο δεξί δοκάρι του Ορτέγκα.

Το τελικό σφύριγμα του Ματσούκα βρήκε τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 2-0 στο Αγρίνιο, φτάνοντας τους 16 βαθμούς στον πίνακα της Super League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Παναιτωλικός: Ξενόπουλος, Μαυρίας (45' Προδρομίτης), Γκράναθ (22' Νακάμπα), Στάγιτς, Μανρίκε, Θυμιάνης, Εστέμπαν, Μπάσι (80' Σμυρλής), Οπόκου, Τζενεπό, Μεχία (80' Άλεξιτς).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος, Πέντερσεν, Φρόιλερ, Πουέρτα (80' Έσε), Σα (63' Τσικίνιο, Φορτούνης (38' Ζέλσον Μάρτινς), Ρόκα (63' Ζότα Σίλβα), Μάριους (80' Γκονζάλες).

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