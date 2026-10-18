Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Συγκλονιστικό φινάλε στη Νεάπολη με χατ τρικ Κουρμινόβσκι και ήρωα Σίγκουρντσον

Στη Νεάπολη πραγματοποιήθηκε, ενδεχομένως, το καλύτερο παιχνίδι της τρέχουσας σεζόν. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με 2-0 και, παρά την επιστροφή του ΟΦΗ από το 3-1, βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις, με τον Σίγκουρντσον να δίνει το «τρίποντο» με… buzzer beater.

Ο Κουρμινόβσκι έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση των γηπεδούχων με δύο γκολ στο 14’ και στο 18’, ενώ ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ στο 59’. Για τον ΟΦΗ, ο Νους σκόραρε στο 58’ και στο 84’, ενώ ο Κόντρο είχε μειώσει σε 3-2 στο 75’. Τελικά, ο Σίγκουρντσον ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Καλαμάτα χτύπησε δύο φορές με τον Κουρμινόβσκι

Η Καλαμάτα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, ασκώντας πίεση ψηλά και ψάχνοντας τις προϋποθέσεις για να απειλήσει. Ο ΟΦΗ, ωστόσο, ισορρόπησε την κατάσταση και στο 11’ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Κωστούλας σέντραρε από τα δεξιά, ο Χατζηγιοβάνης πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Βασίλιεβιτς αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Τρία λεπτά αργότερα, η Μαύρη Θύελλα πήρε το προβάδισμα. Ο Καλουτσικίδης έβγαλε εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και ο Κουρμινόβσκι, με ψύχραιμο πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ίδιος συνδυασμός έφερε και το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας στο 18’. Ο Καλουτσικίδης βρήκε ξανά τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος πρόλαβε την άμυνα των φιλοξενούμενων και, πέφτοντας, έσπρωξε την μπάλα προς την εστία. Εκείνη πέρασε τη γραμμή και οι γηπεδούχοι απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Ο ΟΦΗ πήρε στη συνέχεια την κατοχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Καραχάλιου στον Χάμζα, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR και έλεγχο στο μόνιτορ ανακάλεσε την απόφασή του.

Ο ΟΦΗ μείωσε, αλλά ο Κουρμινόβσκι έκανε χατ τρικ

Οι Κρητικοί μπήκαν πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και κατάφεραν να μειώσουν στο 58’. Ο Γκονζάλεθ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Νους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Η απάντηση της Καλαμάτας ήταν άμεση. Στο 59’, έπειτα από γέμισμα από τα δεξιά, ο Κουρμινόβσκι βρέθηκε ξανά σε θέση βολής και με κεφαλιά πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το 3-1. Στο 63’, ο Μορέιρα είχε καλή ευκαιρία για να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμα των γηπεδούχων.

Στο 73’, ο Βάργκας επιχείρησε σουτ από τα δεξιά μέσα από την περιοχή, αλλά δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Ο Αθανασίου εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Νους πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κόντρο, με τη δεύτερη, μείωσε σε 3-2.

Οι Κρητικοί επέστρεψαν από το 3-1, αλλά ο Σίγκουρντσον είπε την τελευταία λέξη!

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο 84’ ήρθε η ισοφάριση. Ο Θεοδοσουλάκης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Νους με νέα κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-3, ολοκληρώνοντας τη δική του σπουδαία εμφάνιση.

Όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, όμως η Καλαμάτα είχε την τελευταία λέξη. Στο 90+5’, ο Μπονέτο βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Σίγκουρντσον στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ. Ο Ισλανδός βρέθηκε απέναντι από τον Λίλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στη Μαύρη Θύελλα μια δραματική νίκη με 4-3.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ελευθέριος Κατόπης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντιαρά, Κουρμινόφσκι, Πινέιρο, Αλόνσο - Θεοδοσουλάκης, Καραχάλιος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά (37΄ Λιατσικούρας), Χάμζα (76΄ Κατάλντι), Βάργκας (76΄ Μπονέτο), Κουρμινόφσκι (63΄ Μπόλιβαρ), Μορέιρα (63΄ Σίγκουρντσον).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (46΄ Λίλο), Κωστούλας (64΄ Ντίκμαν), Νικολάου (46΄ Πούγγουρας), Κρίζμανιτς, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Αθανασίου, Νους, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης (78΄ Θεοδοσουλάκης).