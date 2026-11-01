Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Το ντέρμπι των Αθηνών όπως συνηθίζουν να το ονομάζουν. Η προσμονή τελείωσε, η μεγάλη μέρα έφτασε. Για την 9η αγωνιστική της Super League, το ΟΑΚΑ… φοράει τα καλά του, για να φιλοξενήσει μια μεγάλη «μάχη». Απ’ τις ιστορικότερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυτή τη φορά το κίνητρο και η ανάγκη, είναι ίδιο και για τους δύο. Πρόκειται για αγώνα κορυφής, επιβολής, ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Ο Παναθηναϊκός μπροστά στον κόσμο του κόντρα σε μια ΑΕΚ που δεν την έχει νικήσει επί Νίκολιτς. Η Ένωση μακριά απ’ το «σπίτι» της που την κάνει να αισθάνεται άνετα, ως η πρωταθλήτρια που έχει… ξεχάσει τι θα πει ήττα στο πρωτάθλημα.

Το «τριφύλλι» είναι στους 21 βαθμούς και για την κορυφή θα «μονομαχήσει». Ο «Δικέφαλος» είναι στο -4 από τους γηπεδούχους, έχοντας όμως αγώνα λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νικηφόρο σερί σε τρεις διοργανώσεις (Μπόρατς, Αστέρας, Καϊράτ, Βόλος, Άρης) και θέλει να το διευρύνει. Η ΑΕΚ από την άλλη, έχασε στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (3-1) και αναζητά την αντίδραση στο ΟΑΚΑ.

Στις εξέδρες η ατμόσφαιρα αναμένεται να θυμίσει παλιότερα ντέρμπι στο Στάδιο. Εκεί όπου οι δύο ομάδες έχουν δώσει αξέχαστες «μάχες». Δεν αποκλείεται να είναι μέχρι και 40.000 άνθρωποι στις κερκίδες, αν και πολλά θα εξαρτηθούν και από τον καιρό. Καθώς η πρόβλεψη κάνει λόγο για βροχή.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει τον Αζεντίν Ουναΐ στη διάθεσή του, ενώ δεν προέκυψαν νεότερα προβλήματα για τον Δανό τεχνικό. Μάλιστα μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο με τον Άρη, έκανε rotation δίνοντας… ανάσες σε σημαντικούς παίκτες του, οι οποίοι θα αγωνιστούν απόψε.

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει τον Θωμά Στρακόσα. Επιστρέφουν μετά τις… ανάσες που πήραν καθώς δεν αγωνίστηκαν στην Τούμπα, οι Μουκουντί, Κοϊτά και Βιτάλις.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι οΣβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία). Βοηθοί του οι Έντουαρντ Μπάιτινγκερ καιΝτόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ. Τέταρτος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Στο VAR o Γιόχαν Πφάιφερ, με AVAR τον Άρνε Άαρνινκ.

Το μεγάλο ντέρμπι του ΟΑΚΑ θα αρχίσει στις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV 1.

SUPER LEAGUE – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ Magenta Sport 1 L

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR Novasports Prime

19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ΣΠΟΡ FM TV 1 & ΣΚΑΪ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου