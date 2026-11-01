Παναιτωλικός - ΟΦΗ 0-1: Ο Κόντρο... υπέγραψε τη νίκη των Κρητικών

Ο ΟΦΗ έφυγε με ένα σπουδαίο τρίποντο από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού χάρις στο γκολ του Κόντρο στο φινάλε (88') για την 9η αγωνιστική της Super League.

Οι Κρητικοί τα... χρειάστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι γηπεδούχοι σημάδεψαν δύο φορές το δοκάρι του Λίλο, ωστόσο στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και εν τέλει βρήκαν τη λύση λίγο πριν το φινάλε με τον Βάσκο στράικερ.

Καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Προδρομίτη στο 69ο λεπτό για τον Παναιτωλικό, με τον ΟΦΗ να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό του πλεονέκτημα στο έπακρον.

Κάπως έτσι, οι Κρητικοί έφτασαν τους 16 βαθμούς στον πίνακα και βλέπου όλο και πιο ψηλά

Στον αντίποδα, ο Παναιτωλικός γνώρισε την έκτη διαδοχική ήττα του στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας την αγωνιστική του... κατρακύλα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (40’ Γαλιάτσος), Στάγιτς, Όλσον, Μανρίκε, Ντιέγκο (74’ Νικολάου), Προδρομίτης, Οπόκου (57’ Σουμά), Εράκοβιτς (74’ Θυμιάνης), Τζενεπό (58’ Μπάτζι), Άλεκσιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας (73’ Κωστούλας), Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Φούντας (92’ Χατζηγιοβάνης), Αϊτόρ (68’ Κόντρο), Νους (92’ Καραχάλιος).