Μουντιάλ 2018: Συγκλονιστικό βίντεο – Ο Μαραντόνα με το βλέμμα χαμένο

Το γύρω του Διαδικτύου κάνουν βίντεο και φωτογραφίες με την χθεσινή εμφάνιση του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στις κερκίδες του γηπέδου όπου διεξάγονταν ο αγώνας μεταξύ Αργεντινής και Νιγηρίας.

Ο Ντιεγκίτο πανηγύρισε έξαλλα τα γκολ της «αλμπισελέστε» ενώ δεν μπόρεσε να αποφύγει και τις προκλήσεις με άσεμνες χειρονομίες.

Η κάμερα έπιασε τον «θεό της μπάλας» σε… διάφορες φάσεις: Εκστασιασμένο να ευχαριστεί το Θεό για το γκολ του Μέσι, να… κοιμάται στο ημίχρονο, να απογοητεύεται όταν η αναμέτρηση ήταν ισοπαλία, να τρελαίνεται στο γκολ της νίκης και τελικά να φεύγει υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε τον Ντιεγκίτο να μοιάζει χαμένος και εκτός πραγματικότητας, αδυνατώντας να αντιληφθεί τι του λένε. Μετά από προσπάθεια, σηκώνει τον αντίχειρα και επιχειρεί να σταθεί όρθιος κρατώντας τα προστατευτικά των κερκίδων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

More video of #Maradona showing his pretty messed up state! Have to wonder if he’s relapsed... #MaraDroga #ARG pic.twitter.com/TORuNEql8Y