Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου: Ο Γουόκερ στέλνει φανέλες στα παιδιά που σώθηκαν στην Ταϊλάνδη

Ένα από τα παιδιά που σώθηκαν φορούσε φανέλα της Εθνικής Αγγλίας.

Έτσι ο αμυντικός της Εθνικής Αγγλίας ζήτησε στο Twitter να του δώσουν διεύθυνση, ώστε να στείλει φανέλες στα παιδιά και τον προπονητή τους.

«Καταπληκτικά νέα πως όλα τα παιδιά από την Ταϊλάνδη είναι εκτός σπηλιάς και ασφαλή. Θα ήθελα να τους στείλω φανέλες. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να με βοηθήσει με τη διεύθυνση;», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7