Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ με συνθήματα και σημαίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Το Παναθηναϊκό Στάδιο, το εμβληματικό μνημείο της Αθήνας, επέλεξαν να επισκεφτούν μεταξύ άλλων, οπαδοί της Σάμσουνσπορ, που βρίσκονται στην πρωτεύουσα για τον βραδινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για το Europa League.

Οι οπαδοί από τον Πόντο μάλιστα άνοιξαν πανό της ομάδας τους προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες με φόντο το Καλλιμάρμαρο, φώναξαν συνθήματα και ανέμισαν σημαίες με το έμβλημα της ομάδας τους, δηλαδή τον Κεμάλ Ατατούρκ έφιππο.

Δείτε το βίντεο:

Το έμβλημα της Σαμσουνσπόρ είναι ένα κόκκινο-λευκό σχέδιο με μια ασπίδα που περιέχει την εικόνα του αγάλματος του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ έφιππου, το οποίο βρίσκεται στη Σαμσούντα και συμβολίζει την άφιξη του Ατατούρκ στην πόλη για να ξεκινήσει τον «Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας».