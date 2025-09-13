Eurobasket 2025: Εριστική η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ - «Κανένα έλεος στους Έλληνες»
Οι Τούρκοι πολιτικοποίησαν έναν αγώνα μπάσκετ στο έπακρο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Τουρκία πήρε θριαμβευτική νίκη απέναντι στην Ελλάδα με 94-68 στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Μετά το τέλος του αγώνα, η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ προχώρησε σε ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση. Στη φωτογραφία που επέλεξε, ο Τσέντι Όσμαν φαίνεται να κρεμιέται από τη μπασκέτα, ενώ στο βάθος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την καθιερωμένη προσευχή του λίγο πριν από το τζάμπολ.
Την εικόνα αυτή συνόδευσε η φράση: «Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση», με την ανάρτηση να γίνεται γρήγορα viral στα social media.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Χρέη εκατομμυρίων απειλούν τη συμμετοχή της Αλβανίας
12:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπαράζ αφίξεων: 213 μετανάστες σε Γαύδο και Σάμο σε 24 ώρες
12:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα
11:53 ∙ WHAT THE FACT
Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»
16:05 ∙ LIFESTYLE