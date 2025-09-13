Eurobasket 2025: Εριστική η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ - «Κανένα έλεος στους Έλληνες»

Η Τουρκία πήρε θριαμβευτική νίκη απέναντι στην Ελλάδα με 94-68 στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ προχώρησε σε ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση. Στη φωτογραφία που επέλεξε, ο Τσέντι Όσμαν φαίνεται να κρεμιέται από τη μπασκέτα, ενώ στο βάθος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την καθιερωμένη προσευχή του λίγο πριν από το τζάμπολ.

Την εικόνα αυτή συνόδευσε η φράση: «Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση», με την ανάρτηση να γίνεται γρήγορα viral στα social media.