«Όταν ανεβαίνω σκάλες, μου κόβεται η ανάσα»: Ο Usain Bolt και η αποχώρησή του από τον αθλητισμό

Ο Usain Bolt κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο της Ιαπωνίας, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Usain Bolt, ένας από τους μεγαλύτερους σπρίντερ στον κόσμο, αποδεικνύει ότι είναι και αυτός άνθρωπος όπως όλοι μας, καθώς παραδέχτηκε ότι μετά την αποχώρησή του από τον αθλητισμό, πλέον λαχανιάζει ακόμη και όταν ανεβαίνει τις σκάλες.

Ο 39χρονος Τζαμαϊκανός, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100 μ., τα 200 μ. και την σκυταλοδρομία 4x100 μ., δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο ότι λόγω ρήξης του αχίλλειου τένοντα, δεν τρέχει πλέον.

«Κυρίως κάνω γυμναστική. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά τώρα που έχω μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να τρέχω, γιατί όταν ανεβαίνω σκάλες, μου κόβεται η ανάσα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο.

«Νομίζω ότι όταν θα αρχίσω να προπονούμαι ξανά κανονικά, μάλλον θα πρέπει να κάνω λίγη εξάσκηση για να ρυθμίσω την αναπνοή μου».

Ο Τζαμαϊκανός Usain Bolt πανηγυρίζει καθώς κερδίζει τον τελικό των 200 μέτρων ανδρών σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ κατά τη διάρκεια των αγώνων στίβου στο Εθνικό Στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 2008, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008 AP

Ο Τζαμαϊκανός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον στίβο το 2017. Όταν ρωτήθηκε για την καθημερινή του ρουτίνα σήμερα, είπε ότι τώρα περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του με τα παιδιά του.

«Σε μια φυσιολογική ημέρα, ξυπνάω ακριβώς την ώρα που τα παιδιά μου φεύγουν για το σχολείο και μετά εξαρτάται από το τι έχω να κάνω. Αν δεν έχω τίποτα να κάνω, απλά χαλαρώνω. Μερικές φορές, αν έχω καλή διάθεση, μπορεί να κάνω γυμναστική. Άλλες φορές βλέπω σειρές και χαλαρώνω μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο. Περνάω λίγο χρόνο μαζί τους, μέχρι να αρχίσουν να με ενοχλούν και τότε φεύγω. Μετά, μένω στο σπίτι και βλέπω ταινίες ή παίζω με Lego, που μου αρέσει πολύ τώρα», είπε ο οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε γιατί η τρέχουσα γενιά δρομέων δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο της δικής του, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τα αθλητικά παπούτσια, απάντησε: «Θέλετε την αλήθεια; Είμαστε απλά πιο ταλαντούχοι. Αυτό είναι όλο. Φυσικά, αυτό φαίνεται στους άνδρες. Μπορείτε να δείτε ότι οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Τρέχουν όλο και πιο γρήγορα».

