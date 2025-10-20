Χάος σε αγώνα ποδοσφαίρου - Παίκτες της ομάδας που χάνει με 6-0 συγκρούονται με οπαδούς

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, 6 λεπτά πριν από τη λήξη του.

Αντίπαλες η Avro και η Kidsgrove Athletic σε έναν αγώνα της Northern Premier League, στο Όλνταμ όταν στο 84ο λεπτό το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινγκ και ενώ η Avro προηγείτο με 6-0!.

Οι ηττημένοι που έπαιζαν με 9 παίκτες βρέθηκαν να συγκρούονται με τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

The match between Kidsgrove Athletic vs Avro FC got postponed in the 83rd minute today, because the goalkeeper smacked a supporter ??? pic.twitter.com/gTd5Kzbesn — Casual Chaps ?? (@CasualChaps) October 18, 2025

Όλα ξεκίνησαν όταν παράγοντας του Kidsgrove ισχυρίστηκε ότι ένας θεατής τον προσέβαλε και στα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν έναν παίκτη στη συνέχεια να πηδάει πίσω από το τέρμα στις κερκίδες και να αντιμετωπίζει έναν οπαδό.

Το προπονητικό επιτελείο φαίνεται να ενώνεται με το πλήθος, μόλις τρία μέτρα από ένα έκπληκτο νεαρό αγόρι.

Τα πράγματα ξεφεύγουν με γροθιές, αλλά και σχεδόν λιντσαρίσματα όπου ένας άνθρωπος είναι πεσμένος στο έδαφος και περίπου 12 άνδες γύρω του να παλεύουν.

The game between Avro and Kidsgrove Athletic yesterday was abandoned on the 83rd minute, because players and fans had a brawl.



Absolutely crazy scenes!! ? pic.twitter.com/UpY8TKyRG8 — Football Away Days (@FBAwayDays) October 19, 2025

Το περιστατικό έχει αναφερθεί στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενώ έρευνες διενεργεί η αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή του, η Άβρο δήλωσε: «Εμείς ως σύλλογος είμαστε αποτροπιασμένοι με τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών, παικτών και αξιωματούχων της Kidsgrove Athletic. Το περιστατικό ακολούθησε την αποβολή ενός μέλους της διοικητικής ομάδας του Kidsgrove που δεν βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο».

Η Kidsgrove Athletic, με έδρα το Στάφορντσαϊρ, ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της: «Ως σύλλογος, δεν ανεχόμαστε καμία μορφή ακατάλληλης συμπεριφοράς».

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση των αξιών του σεβασμού και του αθλητικού πνεύματος τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.»

«Δεν θα γίνουν περαιτέρω δηλώσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα ».