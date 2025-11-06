Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Αγγλία για τον αγώνα της Άστον Βίλα κόντρα στη Μακάμπι Τελ ΑΒίβ

Μεγάλη επιχείρηση με 700 αστυνομικούς για να αποτραπούν ταραχές έχει αναπτυχθεί στην πόλη του Μπέρμιγχαμ σήμερα (06/11), εν όψει του εντός έδρα αγώνα της Άστον Βίλα με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι ισραηλινές αθλητικές ομάδες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών αφότου «ξέσπασε» η εμπόλεμη σύγκρουση στη Γάζα. Η Άστον Βίλα αρχικά ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, κατόπιν σύστασης της αστυνομίας. Η Μακάμπι δέχτηκε να μην λάβει εισιτήρια για τους οπαδούς της, παρά τις αρχικές αντιδράσεις.

Παρά ταύτα, φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις έχουν σχεδιάσει διαμαρτυρίες, ενώ, υπήρξαν εκκλήσεις για αντιδιαδηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι τοπικές Αρχές προειδοποίησαν για εκτεταμένη αστυνομική παρουσία στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, το οποίο έχει μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό, καθώς και στον περίγυρο του σταδίου.

«Γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν διαμαρτυρίες από διαφορετικές ομάδες και έχουμε εξισορροπημένα σχέδια που διασφαλίζουν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία με το καθήκον μας να προστατεύουμε όλες τις κοινότητες στο Μπέρμιγχαμ», τόνισε ο αξιωματούχος της αστυνομίας, Τομ Τζόις. Παράλληλα, παρότρυνε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή «όπου είναι δυνατόν».

Τον περασμένο Νοέμβριο, περισσότερα από 60 άτομα συνελήφθησαν στο Άμστερνταμ έπειτα από επεισόδια στον απόηχο του αγώνα μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Άγιαξ.

Η αστυνομία του Άμστερνταμ ανέφερε ότι 57 άτομα συνελήφθησαν μετά τον αγώνα, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης προσπάθησαν να φτάσουν στη «Γιόχαν Κρόιφ ΑρένΑ», παρ’ ότι τούς είχε απαγορευθεί να διαδηλώσουν στο σημείο.

Στη Μεγάλη Βρετανία, έχει καταγραφεί αύξηση του αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης σε εβραϊκοί συναγωγή στο Μάντσεστερ, τον περασμένο μήνα.

Η αρχική απόφαση να αποκλειστούν οι φίλαθλοι της Μακάμπι από τον αγώνα με την Άστον Βίλα προκάλεσε την αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, αλλά ο ισραηλινός σύλλογος αποφάσισε ούτως ή άλλως να κρατήσει τους φιλάθλους της μακριά λόγω της «τοξικής ατμόσφαιρας».