Το φάουλ του Ρίτσι στο Μακάμπι – Αρμάνι που διχάζει τη EuroLeague: Αντιαθλητικό ή διαιτητικό λάθος;

Η Αρμάνι Μιλάνο, με τον Τζιουζέπε Ποέτα στον πάγκο της, πέρασε σαν… σίφουνας από το Βελιγράδι, καθώς επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 102–88, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Σαβόν Σιλντς, ο οποίος μέτρησε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Άρμονι Μπρουκς, που προσέθεσε 20 πόντους με 5/8 τρίποντα, ενώ, από 11 πόντους είχαν οι Λεάντρο Μπολμάρο και Τζος Νίμπο.

Ωστόσο, η φάση που ξεχώρισε από τη χθεσινή (26/11) αναμέτρηση δεν ήταν κάποιο κάρφωμα ή κάποια ασίστ, αλλά ένα φάουλ του Τζιαμπάολο Ρίτσι στην πρώτη φάση της δεύτερης περιόδου.

Ο Ιταλός φόργουορντ φαίνεται να σπρώχνει ύπουλα, στο ύψος του κορμού, τον Γκουρ Λάβι της ισραηλινής ομάδας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να συγκρουστεί με τον Γουίλιαμ Ρέιμαν.

Οι διαιτητές τιμώρησαν τον Ρίτσι με αντιαθλητικό φάουλ.

Δείτε τη φάση που έχει «ξεσηκώσει» συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα: