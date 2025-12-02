Η Ρίγκαν «ράβει» την αγάπη της για τη Λίβερπουλ και συγκινεί – Οι αξέχαστες στιγμές με τον Άλισον

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε ακόμη μία αξιοσέβαστη πρωτοβουλία, κάνοντας αξέχαστη τη μέρα της της Ρίγκαν, μίας 23άχρονης κοπέλας που γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αγαπητή φιγούρα στις συνεδρίες που διοργανώνει η επίσημη φιλανθρωπική οργάνωση του συλλόγου για περισσότερα από δέκα χρόνια, αλλά και μία αφοσιωμένη φίλαθλος των «κόκκινων».

Άλλο ένα πάθος της Ρίγκαν είναι η τέχνη και ο σχεδιασμός και αξιοποιεί συχνά τις ικανότητες που έχει στο ράψιμο για δημιουργίες με θέμα την αγαπημένη της ομάδα, με σκοπό να συγκεντρώνονται χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο δύο χρόνων εργασίας για την απόκτηση GCSE στις υφασμάτινες τέχνες, δημιούργησε το δικό της στούντιο στο Birkenhead, το οποίο πλέον αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο για οποιονδήποτε έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή βιώνει κοινωνική απομόνωση.

Με τη στήριξη της μητέρας της, Βίκι, και της δασκάλας της, Ρέιτσελ, προσφέρει πίσω στην κοινότητα με έναν ουσιαστικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών εκδηλώσεων για το Halloween και τα Χριστούγεννα, καθώς και μίας εβδομαδιαίας συνεδρίας περί ενσυναίσθησης.

Στη βάση του Silly Goose Foundation, η Ρίγκαν έμεινε άφωνη όταν υποδέχτηκε έναν νέο επισκέπτη τον περασμένο μήνα: Τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, Άλισον.

«Θα περιέγραφα τη Ρίγκαν ως μία δυναμική, ανεξάρτητη, υπέροχη νεαρή γυναίκα. Πολύ έξυπνη, πνευματώδη, ευγενική. Πολύ, πολύ ευγενική. Αστεία, με γρήγορη αίσθηση του χιούμορ. Δεν είναι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι όταν τους τη συστήνω. Υπάρχουν τόσα περισσότερα σε εκείνη, από αυτό το επιπλέον χρωμόσωμα που έχει», η ανέφερε η Βίκι.

Μόλις πέρασε το… πρώτο σοκ της Ρίγκαν όταν είδε τον Άλισον για πρώτη φορά, κάθισαν για μία συζήτηση σχετικά με τη ζωή, τη Λίβερπουλ και πολλά ακόμη. Ο πολύπειρος γκολκίπερ αξιοποίησε τα ταλαντούχα χέρια του με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, παραδίδοντας ένα μάθημα ραπτικής και συμβάλλοντας στις τελευταίες δημιουργίες της Ρίγκαν.

Η επίσκεψη αποτελούσε μέρος των δραστηριοτήτων της Λίβερπουλ για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2025, η οποία τιμάται την 3η Δεκεμβρίου.

Ο Βραζιλιάνος απηύθυνε και τη δική του πρόσκληση, ώστε η Ρίγκαν να είναι καλεσμένη στο Άνφιλντ στην αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του Άρνε Σλοτ ενάντια στη Σάντερλαντ, μέρα που εντελώς συμπωματικά συμπίπτει και με τα γενέθλια της νεαρής κοπέλας.