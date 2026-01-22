Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μακάμπι-Παναθηναϊκός, Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Μπέτις

Τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος και του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι εκτός έδρας δοκιμασίες του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ολυμπιακού με την Εφές για την Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας