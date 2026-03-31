Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα – Σχολείο στα Ιωάννινα παίρνει το όνομα του Στέφανου Ντούσκου

Μία πολύ συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, με το 10ο Δημοτικό Σχολείο να αποκτά πλέον έναν τίτλο τιμής που συνδέει το παρελθόν με το ένδοξο παρόν της πόλης.

Με εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Στέφανου Σίντου, το σχολείο μετονομάζεται σε «10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων – Στέφανος Ντούσκος», τιμώντας τον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή της κωπηλασίας.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για το σχολείο όπου φοίτησε ο Στέφανος Ντούσκος.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, της Διεύθυνσης, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πλέον, το όνομα του κορυφαίου Γιαννιώτη αθλητή θα κοσμεί το σχολικό συγκρότημα, υπενθυμίζοντας καθημερινά στους μικρούς μαθητές ότι μπορούν να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου ξεκινώντας από τις ίδιες αίθουσες όπου κάθονται αυτήν την περίοδο της ζωής τους.