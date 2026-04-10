Μιρτσέα Λουτσέσκου: Θρήνος στην κηδεία του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στο Βουκουρέστι η κηδεία του θρυλικού προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου που πέθανε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου πλήθος κόσμου παρέστη για να τιμήσει τη μνήμη του προπονητή που άφησε το στίγμα του στο ρουμανικό ποδόσφαιρο.

Η πομπή που ακολούθησε με το φέρετρο, τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία, κατευθύνθηκε προς το κοιμητήριο Μπελού, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή με στρατιωτικές τιμές, ως ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς του στο ρουμανικό αλλά και στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Εμφανώς συγκινημένος, δίπλα στη μητέρα του, στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, γιος του εκλιπόντος και προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρέτισε όχι μόνο τον πατέρα του αλλά και τον άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός μέντορας στην πορεία και την εξέλιξή του.

Στην τελετή παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως οι Γκεόργκε Χάτζι, Ιοάν Αντόνε, Ιονούτ Λουπέσκου, Ντορίν Ματέουτς και ο Τζίτζι Μπεκάλι, ενώ το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της πολιτικής και αθλητικής ζωής της χώρας, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της απώλειας.

Το παρών στην τελετή έδωσε και αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, αποτελούμενη από τη Μαρία Γκοντσάροβα, τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Παντελή Κωνσταντινίδη που ταξίδεψε στο Βουκουρέστι για να τιμήσει τον σπουδαίο προπονητή και να σταθεί δίπλα στον Ραζβάν Λουτσέσκου.