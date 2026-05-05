Ο ΑΟΑ «Υάδες» πρωταθλητής Ελλάδας στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση

Πρωταθλητής Ελλάδας στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση αναδείχθηκε ο Αθλητικός Όμιλος Αθηνών «Υάδες», στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατηγορίας ΟΠΕΝ, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Σε μία διοργάνωση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ που αποτελεί και την έδρα της ομάδας, με έντονο συναγωνισμό και υψηλό επίπεδο, οι «Υάδες» επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα, συγκεντρώνοντας 421 βαθμούς και κατακτώντας επάξια την πρώτη θέση.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της συνέπειας των αθλητριών και των αθλητών, καθώς και του προπονητικού επιτελείου, αποτελούμενου από τις Ευγενία Καφετζή, Βασιλική Καφετζή και Εύα Γούμενου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανοδική πορεία του ΑΟΑ «Υάδες» στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Το Κύπελλο του πρωταθλητή παρέλαβε από τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο πρόεδρος του ΑΟΑ «Υάδες», Γιάννης Μαρτάτος.

Παράλληλα, η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με μία πορεία πέντε ετών συνεχούς δράσης, προσφοράς και σημαντικών επιτυχιών στον χώρο της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Σύλλογος έχει καταφέρει να παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη και αγωνιστική πρόοδο, να αναδείξει νέα ταλέντα και να κατακτήσει σημαντικά μετάλλια και διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες ξεκινούν από τα τμήματα εκμάθησης καλλιτεχνικής κολύμβησης και εξελίσσονται στα αγωνιστικά τμήματα, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος τρεις αθλητές του συλλόγου στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προπονητικής δουλειάς.

Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν για το υψηλό επίπεδο και το αθλητικό ήθος που επέδειξαν, συμβάλλοντας σε μία άρτια και ανταγωνιστική διοργάνωση.

Με την επιτυχία αυτή, ο ΑΟΑ «Υάδες» συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, θέτοντας νέους στόχους και επενδύοντας σταθερά στην ανάπτυξη του αθλήματος και την ανάδειξη νέων αθλητών και αθλητριών.

Αθλήτριες και αθλητές που έλαβαν μέρος στους αγώνες: Σοφία Ρηγάκου, Δέσποινα Πέντζα, Ισμήνη Καραβασίλη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Δανάη Καριώρη, Μαρία Παπαδάκη, Σοφία-Κλεοπάτρα Παπαμαύρου, Βασιλική Παπαευθυμίου, Ηλιάνα Παπαδημητρίου, Ελευθερία Παπαδημητρίου, Ειρήνη Χατζησπύρου, Λυδία Μπουζιάνη, Μυρτώ Βενιέρη, Δημήτρης Αγγελής, Πέτρος Μιχαήλ Κουτσούρης, Καλλιόπη Τζουγανάτου, Ιωάννα Χαρμαντζή, Μελίνα Πάμελα Σαραφίδη, Μελίνα Αγγελή, Ελιάνα Αδαμάκη, Δήμητρα Καλαμαρά, Στυλιανή Μαρία Καραμιχάλη, Αλεξάνδρα Μυρτώ Λαουλάκου, Άννα Μαρία Σερτζιάννη, Λυδία Φωτιάδου, Χαραλαμπία Γεωργία Συρίγου, Στυλιανή Τσελίου.