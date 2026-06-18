Μουντιάλ 2026: Η 2η αγωνιστική δίνει τα πρώτα εισιτήρια για τους «32» - Πρόγραμμα και βαθμολογίες

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο (αριστερά) και ο Κονγκολέζος Άξελ Τουανζέμπε κατά τη διάρκεια του αγώνα για τον 11o Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Χιούστον

Snapshot Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεκινά απόψε και θα καθορίσει τα πρώτα εισιτήρια για τη φάση των 32.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με νέο σύστημα διεξαγωγής.

Οι ομάδες που συγκεντρώνουν 4 βαθμούς εξασφαλίζουν τη θέση τους στην επόμενη φάση.

Προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου (συνολικά 24 ομάδες) και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι, φτάνοντας τις 32 ομάδες στη φάση των νοκ άουτ.

Η θέση στη βαθμολογία του ομίλου επηρεάζει τη διαδρομή στα νοκ άουτ, με καλύτερες θέσεις να προσφέρουν θεωρητικά πιο εύκολους αντιπάλους. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα εισιτήρια για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 θα βρουν κατόχους από απόψε, καθώς αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό διεξάγεται με νέο σύστημα καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες.

Πλέον οι 4 βαθμοί εξασφαλίζουν εγγυημένη θέση στην επόμενη φάση. Προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου συνολικά 24 ομάδες, ενώ πρόσθετα προχωρούν οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι από όλους τους ομίλους, φτάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των «32» ομάδων.

Βέβαια, όσο πιο ψηλά βρεθεί μια ομάδα στη βαθμολογία του ομίλου, τόσο καλύτερη διαδρομή θα έχει στα νοκ άουτ, με θεωρητικά πιο βατούς αντιπάλους.





Δείτε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και τις βαθμολογίες των 12 ομίλων

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