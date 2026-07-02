Νέοι μπελάδες για τον Νικ Κύργιο: «Έφαγε» πρόστιμο 37.000 λίρες γιατί έβρισε τον διαιτητή

Ο Νικ Κύργιος εκτός εαυτού έλαβε πρόστιμο για την απρεπή συμπεριφορά του σε αγώνα του Wimbledon

Ο Νικ Κύργιος κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 37.000 λίρες, μετά το ξέσπασμά του κατά του διαιτητή στην επιστροφή του στο Wimbledon Championships.

Ο εκρηκτικός Αυστραλός τενίστας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο All England Club μετά την παρουσία του στον τελικό του 2022, όπου είχε ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Πλέον στο Νο 899 της παγκόσμιας κατάταξης, έπειτα από μια περίοδο γεμάτη τραυματισμούς, δεν έλαβε wild card για το μονό, αλλά συμμετείχε στο διπλό ανδρών.

Κατά τη διάρκεια της ήττας του στον πρώτο γύρο, όπου αγωνίστηκε μαζί με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Κύργιος είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον Γάλλο διαιτητή Μανουέλ Αμπσολύ.

Μετά από παρατήρηση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αυστραλός απάντησε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, δηλώνοντας πως δεν τον απασχολεί το ενδεχόμενο προστίμου και χαρακτηρίζοντας παράλογους τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Βάσει των κανονισμών του Wimbledon, η χρήση υβριστικής γλώσσας που ακούγεται εντός του γηπέδου μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως και 50.000 δολάρια (περίπου 37.000 λίρες) για κάθε παράβαση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κύργιος τιμωρείται για τη συμπεριφορά του στο Wimbledon. Το 2022 είχε δεχθεί συνολικά πρόστιμα σχεδόν 15.000 λιρών, μεταξύ άλλων επειδή έφτυσε προς την κατεύθυνση θεατή και επειδή χρησιμοποίησε υβριστική έκφραση κατά τη διάρκεια του τελικού, παρουσία του Πρίγκιπα Τζορτζ.

Η επεισοδιακή συμπεριφορά του αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της καριέρας του, καθώς στο παρελθόν έχει τιμωρηθεί επανειλημμένα για ανάρμοστη συμπεριφορά, καταστροφή ρακετών και προσβλητικές δηλώσεις κατά των αρχών του τένις.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Κύργιος και ο Μπούμπλικ αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά, γνωρίζοντας την ήττα με 6-3, 6-4 από το δίδυμο των Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς.