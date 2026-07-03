Μουντιάλ 2026: Αντιδράσεις στην απόφαση να μείνουν ανοιχτές οι παμπ το πρωί για το Αγγλία – Μεξικό

Με τον Χάρι Κέιν να οδηγεί την εθνική Αγγλίας σε μία ακόμη πορεία γεμάτη προσδοκίες σε μεγάλη διοργάνωση, η επόμενη πρόκληση απέναντι στο Μεξικό για τους «16» του εφετινού Μουντιάλ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε έκτακτη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των παμπ, με τον Κιρ Στάρμερ να γνωστοποιεί ότι οι παμπ και τα μπαρ σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία θα επιτρέπεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Δευτέρας, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση του «Αζτέκα».

Παρόμοιες παρατάσεις δόθηκαν και για τους προηγούμενους αγώνες της Αγγλίας στο τουρνουά. «Το ποδόσφαιρο μπορεί να επιστρέφει σπίτι, αλλά διασφαλίζουμε ότι οι οπαδοί δεν θα χρειαστεί να το κάνουν. Το γεγονός ότι οι παμπ παραμένουν ανοιχτές μέχρι το τελικό σφύριγμα, είναι καλά νέα για τους φιλάθλους, τις παμπ και τους χώρους που φέρνουν κοντά τις κοινότητές μας. Όλη η χώρα θα υποστηρίξει την ομάδα. Πάμε, Αγγλία», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ.

«Οι παμπ και οι οπαδοί θα είναι πανευτυχείς με αυτήν την απόφαση, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι το καλύτερο μέρος για να παρακολουθήσει κανείς τον αγώνα είναι στην περιοχή», τόνισε η Έμμα ΜακΚλάρκιν, διευθύνουσα σύμβουλος της Βρετανικής Ένωσης Ζυθοποιών και Παμπ.

Ωστόσο, οι αρχηγοί της Αστυνομίας παραπονέθηκαν για την καθυστερημένη ανακοίνωση της απόφασης και προέτρεψαν τους φιλάθλους να πίνουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα ώστε να αποφύγουν την αύξηση της βίας ή των ατυχημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) έκανε λόγο για «καθυστερημένη ανακοίνωση», που αναγκάζει τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπροσαρμόσουν τον σχεδιασμό τους και να μετακινήσουν προσωπικό από άλλες περιοχές.

Ο πρώην ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας, Άντι Τρότερ, προειδοποίησε ότι η Αστυνομία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για πιθανά προβλήματα, καθώς οι φίλαθλοι θα αποχωρούν από τις παμπ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, επεσήμανε πως οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αναστάτωση την επόμενη σχολική ημέρα θα ελαχιστοποιηθεί, αφού ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, προέτρεψε να επιτραπεί στα παιδιά να παρακολουθήσουν τον αγώνα.