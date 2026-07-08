Ο Άλβαρο Αρμπελόα ανέλαβε τη Φούλαμ μετά την αποχώρηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Φούλαμ, μερικούς μήνες μετά το τέλος της θητείας στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε το «διαζύγιο» στο φινάλε της σεζόν και ο 43άχρονος τεχνικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη λονδρέζικη ομάδα, διαδεχόμενος τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος ανέλαβε τη Μπενφίκα.

Ο Αρμπελόα είχε αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο και σε 28 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 18 νίκες, 2 ισοπαλίες και 8 ήττες. Παρά το θετικό ποσοστό επιτυχιών, η ομάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς κάποιον τίτλο.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. ? — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

Η Ρεάλ τερμάτισε δεύτερη στη La Liga, πίσω από την Μπαρτσελόνα, ενώ, αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ από τη Μπάγερν Μονάχου και στη φάση των «16» του κυπέλλου Ισπανίας από την Αλμπαθέτε.

Ο Αρμπελόα τόνισε ότι «είναι μεγάλη τιμή για εμένα να ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο στη Φούλαμ, τον παλαιότερο ποδοσφαιρικό σύλλογο του Λονδίνου. Νιώθω μεγάλη ευθύνη και ευγνωμοσύνη προς τους κυρίους Καν για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ατμόσφαιρα του Craven Cottage, να αρχίσω την προετοιμασία με τους ποδοσφαιριστές και είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε μία ξεχωριστή διαδρομή μαζί».

Το επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο της Φούλαμ θα πραγματοποιηθεί την 24η Αυγούστου, όταν η ομάδα θα υποδεχθεί την Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο στο λονδρέζικο ντέρμπι της πρεμιέρας.

Η Φούλαμ ολοκλήρωσε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στην 11η θέση της Πρέμιερ Λιγκ, ισοβαθμώντας με τη 10η Τσέλσι και απέχοντας μόλις 1 βαθμό από τις θέσεις που οδηγούν στο Conference League.