Μουντιάλ 2026: «Έτοιμος» δηλώνει ο Πίκφορντ να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Μέσι

Snapshot Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ, δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Λιονέλ Μέσι στον αγώνα με την Αργεντινή για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία αναγνωρίζει τη συνολική δύναμη της Αργεντινής και εστιάζει στην εκμετάλλευση των αδυναμιών της αντί να επικεντρώνεται μόνο στον Μέσι.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ χαρακτηρίζεται από ενότητα και ανθεκ Snapshot powered by AI

Έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Μέσι δηλώνει ο Άγγλος τερματοφύλακας Τζόρνταν Πίκφορντ σε συνέντευξη που έδωσε λίγες ώρες πριν τον αγώνα κόντρα στην Αργεντινή για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 32χρονος Τζόρνταν Πίκφορντ έχει σημειώσει ρεκόρ συμμετοχών στους αγώνες του Μουντιάλ με την Αγγλία, με την τελευταία του εμφάνιση κόντρα στη Νορβηγία να είναι η 18η. Όμως μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τον Αργεντινό άσσο Λιονέλ Μέσι.

Ο ίδιος δήλωσε πως είναι «σπουδαίο που επιτέλους θα τον αντιμετωπίσω, έπειτα από τόσα χρόνια που τον παρακολουθούσα». Πρόσθεσε όμως ότι η ομάδα δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στο ταλέντο του Μέσι, καθώς όλη Αργεντινή έχει συνολικά δυνατά σημεία. Ο Πίκφονρτ ανέφερε πως η ομάδα του είναι πολύ δυνατή και έχει ισχυρή θέληση να κερδίσει τον τίτλο, οπότε και δηλώνει πως θα συνεχίσει την σκληρή προσπάθεια για τον αγώνα της Τετάρτης 15/7.

«Όλοι γνωρίζουμε πόσο καλός είναι ο Μέσι, αλλά γνωρίζουμε επίσης πόσο δυνατή είναι συνολικά η Αργεντινή. Έχουμε μελετήσει και τα υπόλοιπα δυνατά της σημεία, αλλά και τις αδυναμίες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε», είπε.

Η Αγγλία έχει ενότητα που την οδηγεί μακριά

Ο 32χρονος τερματοφύλακας της Έβερτον ήταν οκτώ ετών όταν η Αγγλία αντιμετώπισε για τελευταία φορά την Αργεντινή, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002. «Θυμάμαι ότι καθόμουν στο πάτωμα της σχολικής αίθουσας και βλέπαμε το παιχνίδι όταν ο δάσκαλος έφερε μέσα την τηλεόραση. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω εκείνη τη στιγμή», δήλωσε ο Πίκφορντ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Η Αγγλία ξεκίνησε το τουρνουά ως ένα από τα φαβορί και κατάφερε να ξεπεράσει αρκετές δύσκολες καταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τη νίκη επί του Μεξικού παίζοντας με δέκα ποδοσφαιριστές, κάτι που, σύμφωνα με τον Πίκφορντ, αποδεικνύει την ανθεκτικότητα που αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

«Το έχω πει πολλές φορές: η ενότητα είναι αυτή που σε οδηγεί μακριά. Στη συνέχεια φαίνεται και η ποιότητα. Όταν όμως διαθέτεις τέτοια συνοχή όπως εμείς, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο», τόνισε.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο να μιλήσει

Η πορεία της Αργεντινής μέχρι τα ημιτελικά συνοδεύτηκε από παράπονα σχετικά με διαιτητικές αποφάσεις, αλλά και από σχόλια για τη δεξιοτεχνία της στις λεγόμενες «σκοτεινές τέχνες» του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ο Πίκφορντ ξεκαθάρισε ότι η Αγγλία δεν πρόκειται να αποσπαστεί από τέτοιου είδους ζητήματα.

«Σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά έχετε δει την επιθυμία μας να κατακτήσουμε τίτλους. Δεν έχουμε εμπλακεί σε καβγάδες ή σε οτιδήποτε παρόμοιο και έχουμε κερδίσει τον σεβασμό όλων στο ποδόσφαιρο. Κάποιες αποφάσεις είναι υπέρ μας, κάποιες όχι. Εμείς απλώς συνεχίζουμε και αφήνουμε το ποδόσφαιρο να μιλήσει.

Δεν είχαμε -πέρα από τον Τζάρελ Κουάνσα, που τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών- άλλες τιμωρίες ή παρόμοια περιστατικά. Αυτό δείχνει τη νοοτροπία μας. Δεν παρασυρόμαστε από τέτοια πράγματα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι».

Δεν είμαστε ακόμα η ομάδα που θέλουμε να γίνουμε

Ο Τόμας Τούχελ είχε προκαλέσει αίσθηση μετά τη νίκη επί της Νορβηγίας, όταν επισήμανε με έντονο τρόπο τα σημεία στα οποία η ομάδα του χρειάζεται βελτίωση, με τον Πίκφορντ να συμφωνεί ότι η Αγγλία δεν έχει ακόμη φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της απόδοσής της.

«Όπως είπε και ο προπονητής, διαθέτουμε σε αφθονία τη σωστή νοοτροπία και έχουμε μεγάλη συνοχή, όμως δεν είμαστε ακόμη η ολοκληρωμένη ομάδα που θέλουμε να γίνουμε.

Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα φανεί η πραγματική μας ποιότητα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ακόμη πιο σκληρά για να βελτιωνόμαστε, γιατί δεν πρέπει ποτέ να σκεφτείς ότι η δουλειά τελείωσε μετά τη νίκη επί της Νορβηγίας», ανέφερε.

Παίζουμε για τον κόσμο και τη στήριξή του

Ο Πίκφορντ ήταν κάτω από τα δοκάρια της Αγγλίας στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κολομβία, στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, όταν απέκρουσε την εκτέλεση του Κάρλος Μπάκα, πριν ο Έρικ Ντάιερ ευστοχήσει στο καθοριστικό πέναλτι που χάρισε στην Αγγλία την πρώτη νίκη της στην ιστορία της σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο Άγγλος γκολκίπερ υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη ενός έθνους που ονειρεύεται την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1966.

«Ξέρετε πώς αισθανόμαστε. Μας βλέπετε μετά από κάθε παιχνίδι. Η στήριξη που έχουμε από τον κόσμο στην πατρίδα μας δεν περνά απαρατήρητη. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για εκείνους, αλλά ξέρουμε και πόσο σημαντικό είναι για εμάς. Τους αξίζουν πολλά εύσημα που απολαμβάνουν αυτή τη διαδρομή και εμείς παίζουμε και για εκείνους», είπε.

«Αυτός ήταν ο πρώτος μας στόχος, αν γυρίσουμε πίσω στο 2018, επί των ημερών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ: να ενώσουμε ξανά το έθνος. Τώρα βρισκόμαστε ξανά στα ημιτελικά και γνωρίζουμε ότι η Αργεντινή θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, όμως θέλουμε να χαρίσουμε χαμόγελα και στους φιλάθλους μας».

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