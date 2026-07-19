Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

Η Ραπ θεωρούνταν ένα από τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα της γυναικείας πυγμαχίας

Δέσποινα Σοφιανίδου

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η 26χρονη Αικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Μπράζος του Τέξας, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που έκανε όπισθεν.
  • Ο 31χρονος Τσαρλς Μεντίνα συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με το περιστατικό.
  • Η Ραπ ήταν αήττητη στους πρώτους εννέα επαγγελματικούς αγώνες της και θεωρούνταν ανερχόμενο ταλέντο στη γυναικεία πυγμαχία.
  • Τον προηγούμενο μήνα, έχασε τον τίτλο της κατηγορίας φτερού του WBC από την Τιάρα Μπράουν, αλλά έλαβε θετικά σχόλια για την απόδοσή της.
  • Η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζεται.
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Η 26χρονη Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ, έχασε τη ζωή της το Σάββατο, αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδηλασία στην κομητεία Μπράζος του Τέξας.

Η αστυνομία συνέλαβε στη συνέχεια τον 31χρονο Τσαρλς Μεντίνα και τον κατηγόρησε για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα τους ερευνητές ο Μεντίνα πέρασε δίπλα από δύο ποδηλάτες πριν σταματήσει το όχημά του, κάνει όπισθεν και χτυπήσει τη Ραπ.

Της παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη επί τόπου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Ραπ θεωρούνταν ένα από τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα της γυναικείας πυγμαχίας. Η γεννημένη στην Ιντιάνα πυγμάχος μετακόμισε στο Τέξας το 2024 για να χτίσει την επαγγελματική της καριέρα.

Παρέμεινε αήττητη στους πρώτους εννέα αγώνες της, με 8 νίκες και μία ισοπαλία.

Τον περασμένο μήνα, η Ραπ αντιμετώπισε την Τιάρα Μπράουν στο Ορλάντο για τον τίτλο της κατηγορίας φτερού του WBC. Υπέστη την πρώτη ήττα της επαγγελματικής της καριέρας, αφού η Μπράουν κέρδισε με ομόφωνη απόφαση. Ακόμη και στην ήττα, η Ραπ κέρδισε επαίνους για τον επιθετικό της στυλ και την ταχεία άνοδό της στο άθλημα.

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