Λευτέρης Πετρούνιας: Έτοιμος για το 9ο (!) χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα - Τι ώρα αγωνίζεται

Snapshot Ο Λτέρης Πετροιας θα αγωνιστεί στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ στις 21/8, ώρα 19:00, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία (14,400) και σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας (5,700).

Ο στόχος του Πετρούνια είναι το χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα είναι το ένατο στη συλλογή του από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην καριέρα του έχει ήδη κατακτήσει οκτώ χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κρίκων. Snapshot powered by AI

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος να προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο από ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πλούσια συλλογή του. Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος δικαίως φέρει το προσωνύμιο «ο Αρχοντας τον κρίκων» θα λάβει μέρος στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Ο κορυφαίος αθλητής των κρίκων, δήλωσε ότι ετοιμάζει μία έκπληξη για τον σημερινό αγώνα, ο οποίος θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 19:00, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο, αλλά σε έναν τελικό, πολύ εύκολα ο όγδοος μπορεί να γίνει πρώτος και το αντίστροφο.

Ο 36χρονος αθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία και συγκεκριμένα με 14,400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), πίσω μόνο από τον Ρώσο Ιλία Ζάικα (14.466). Στον αποψινό τελικό, ο Ελληνας πρωταθλητής αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας (σ.σ. 5.700), στοιχείο που πιθανότατα θα τον φέρει στο βάθρο, με ισχυρές πιθανότητες για το χρυσό μετάλλιο.

Ενα μετάλλιο που θα είναι το ένατο (!) στα χρονικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, διοργάνωση στην οποία, ο Πετρούνιας έχει κατακτήσει και δύο χάλκινα μετάλλια.

Τα μετάλλια του Ελληνα Ολυμπιονίκη σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα:

Χρυσά

Μονπελιέ 2015

Βέρνη 2016

Κλουζ-Ναπόκα 2017

Γλασκώβη 2018

Βασιλεία 2021

Μόναχο 2022

Ρίμινι 2024

Λειψία 2025

Χάλκινα

Βερολίνο 2011

Αττάλεια 2023

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