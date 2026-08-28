Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι 6 αντίπαλοί του στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους έξι αντιπάλους του στη League Phase του Conference League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/8) στο Μονακό.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στην κύρια φάση της διοργάνωσης και συμμετείχαν στην κλήρωση από το pot 2, θα αντιμετωπίσουν έξι διαφορετικές ομάδες.

Σε αντίθεση με το Champions League και το Europa League, όπου κάθε ομάδα δίνει οκτώ αγώνες στη League Phase, στο Conference League το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τρία παιχνίδια στο ΟΑΚΑ και θα αγωνιστεί τρεις φορές εκτός έδρας.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Φράιμπουργκ – εκτός έδρας

Μπράιτον – εντός έδρας

Μπόρατς – εντός έδρας

Καϊράτ – εκτός έδρας

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – εντός έδρας

Νόρτζελαντ – εκτός έδρας

Ανάμεσα στους αντιπάλους ξεχωρίζει η αγγλική Μπράιτον, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις με τη γερμανική Φράιμπουργκ και τη δανέζικη Νόρτζελαντ.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στις έξι αγωνιστικές, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη φάση των νοκ άουτ.

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