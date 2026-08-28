ΟΦΗ: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοί του στο Europa League - Θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν και Μπενφίκα
Η κρητική ομάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες
Snapshot
- Ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες.
- Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League είναι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Ρεν, Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά.
- Οι αγώνες του ΟΦΗ θα είναι τέσσερις εντός έδρας και τέσσερις εκτός έδρας.
- Η διοργάνωση ξεκινά στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου 2027.
- Οι ομάδες Λεβερκούζεν και Μπενφίκα έχουν σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία και αποτελούν βασικούς αντιπάλους για τον ΟΦΗ.
Ο ΟΦΗ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, γράφοντας παράλληλα μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.
Η κρητική ομάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες, τέσσερις στο «σπίτι» της και τέσσερις εκτός έδρας. Η κλήρωση έφερε στον δρόμο της ΟΦΗ ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και διαφορετική δυναμική με βάση τη θέση τους στο UEFA Ranking.
Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:
- Λεβερκούζεν εντός έδρας
- Μπενφίκα εκτός έδρας
- Άντερλεχτ εντός έδρας
- Στουρμ Γκρατς εκτός έδρας
- Λεχ Πόζναν εντός έδρας
- Ρεν εκτός έδρας
- Χόφενχαϊμ εντός έδρας
- Χάποελ Μπερ Σεβά εκτός έδρας
Ανάμεσα στους αντιπάλους ξεχωρίζουν η γερμανική Λεβερκούζεν και η πορτογαλική Μπενφίκα, δύο ομάδες με σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, τη Στουρμ Γκρατς, τη Λεχ Πόζναν, τη Ρεν, τη Χόφενχαϊμ και τη Χάποελ Μπερ Σεβά.
Η League Phase του Europa League ξεκινά στις 16-17 Σεπτεμβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου του 2027.