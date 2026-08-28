ΟΦΗ: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοί του στο Europa League - Θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν και Μπενφίκα

Snapshot Ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες.

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League είναι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Ρεν, Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Οι αγώνες του ΟΦΗ θα είναι τέσσερις εντός έδρας και τέσσερις εκτός έδρας.

Η διοργάνωση ξεκινά στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Οι ομάδες Λεβερκούζεν και Μπενφίκα έχουν σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία και αποτελούν βασικούς αντιπάλους για τον ΟΦΗ. Snapshot powered by AI

Ο ΟΦΗ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, γράφοντας παράλληλα μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Η κρητική ομάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες, τέσσερις στο «σπίτι» της και τέσσερις εκτός έδρας. Η κλήρωση έφερε στον δρόμο της ΟΦΗ ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και διαφορετική δυναμική με βάση τη θέση τους στο UEFA Ranking.

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Λεβερκούζεν εντός έδρας

Μπενφίκα εκτός έδρας

Άντερλεχτ εντός έδρας

Στουρμ Γκρατς εκτός έδρας

Λεχ Πόζναν εντός έδρας

Ρεν εκτός έδρας

Χόφενχαϊμ εντός έδρας

Χάποελ Μπερ Σεβά εκτός έδρας

Ανάμεσα στους αντιπάλους ξεχωρίζουν η γερμανική Λεβερκούζεν και η πορτογαλική Μπενφίκα, δύο ομάδες με σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, τη Στουρμ Γκρατς, τη Λεχ Πόζναν, τη Ρεν, τη Χόφενχαϊμ και τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η League Phase του Europa League ξεκινά στις 16-17 Σεπτεμβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου του 2027.

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