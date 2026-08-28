Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοί του στο Europa League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/8) στο Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι συμμετείχαν στην κλήρωση από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα δώσουν συνολικά οκτώ αγώνες. Τέσσερις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τέσσερις εκτός έδρας.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Μίλαν – εντός έδρας

Μαρσέιγ – εκτός έδρας

Σπάρτα Πράγας – εντός έδρας

Ρεν – εκτός έδρας

Γιαγκελόνια – εντός έδρας

Τσέλιε – εκτός έδρας

Χόφενχαϊμ – εντός έδρας

Τορένσε – εκτός έδρας

Το πρόγραμμα της League Phase ανοίγει στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιανουαρίου 2027.

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