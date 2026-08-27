Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση ψυχής στην παράταση με απόλυτο πρωταγωνιστή Ντέσερς!

Ο Παναθηναϊκός πήγε ξανά να… βγάλει τα μάτια του δεχόμενος γκολ στο 90+2’ ενώ είχε προηγηθεί με τον Ντέσερς, έπαιξε χωρίς δυνάμεις στην παράταση και ο Νιγηριανός κέρδισε πέναλτι και με δεύτερο προσωπικό τέρμα έστειλε το «τριφύλλι» στην κλήρωση! 

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Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση ψυχής στην παράταση με απόλυτο πρωταγωνιστή Ντέσερς!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
6'
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Χωρίς ενέργεια. Χωρίς δυνάμεις. Χωρίς τύχη. Χωρίς φρεσκάδα. Χωρίς σωστή διαχείριση τις κρίσιμες στιγμές. Είχε όμως… ψυχάρα! Και έναν Ντέσερς που απέδειξε γιατί είναι τεράστιος επιθετικός. Ο Παναθηναϊκός με τεράστια νίκη στην παράταση, έφυγε νικητής από την έδρα της Χράντετς Κράλοβε με 2-1. Κι έτσι συνεχίζει στη League Phase του Conference League.

To «τριφύλλι» προηγήθηκε στο 72’ με τον Ντέσερς που πέρασε ως αλλαγή στο ματς. Πάλι, όμως, γύρισε πίσω στο τέλος και στο 90+2’ ο Νταρίντα ισοφάρισε. Ο Κοντούρης που είχε πάρει τη θέση του τραυματία Τσιριβέγια, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Με τον Ταμπόρδα να παίζει κεντρικό χαφ, ενώ δεν μπορούσε να τρέξει.

Το παιχνίδι έγινε… ροντέο. Η Χράντετς πίεσε, έχασε ευκαιρίες. Στο 120’ ο Ντέσερς πήρε έξυπνα το πέναλτι και ο ίδιος 5 λεπτά μετά έστειλε το «τριφύλλι» στην League Phase!

Μια «άγρια» πρόκριση, χωρίς ωραίο ποδόσφαιρο αλλά με ψυχικά αποθέματα. Με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει ηρεμία.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τους Τσέχους να έχουν σημαντική ευκαιρία στο 3’. Όταν ο Τσεχ πήρε την κεφαλιά προς τον Μίχαλικ, ο Πένια ήταν εξουδετερωμένος και ο Κάτρης έσωσε τον Παναθηναϊκό διώχνοντας πριν ο αντίπαλός του απλά σπρώξει την μπάλα στην κενή εστία.

Το «τριφύλλι» έκανε αισθητή επιθετικά την παρουσία του, με μια κόντρα στο 10’. Ο Τσιριβέγια έκλεψε την μπάλα, αλλά έκανε λίγο πιο δυνατή πάσα στον Τεττέη, ο οποίος γύρισε πιο πίσω από εκεί που θα ήθελε ο Λιβάι και χάθηκε η ευκαιρία.

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο απειλητικοί και το έδειξαν και στο 15’ χάνοντας διπλή ευκαιρία, με τον Πένια να κρατά το μηδέν. Στη σέντρα που έγινε ο Χόρακ από κοντά βρήκε σε ετοιμότητα τον Ισπανό τερματοφύλακα, ενώ στη συνέχεια το σουτ εντός περιοχής του Νταρίντα, σταμάτησε και πάλι στον Πένια.

Στο ημίωρο της αναμέτρησης, ο Τσιριβέγια αντιμετώπισε πρόβλημα και ο Κοντούρης πέρασε αναγκαστικά στη θέση του Ισπανού, καθώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 40’. Με τον Ταμπόρδα να αφήνει στον Τεττέη στα όρια της περιοχής, αυτός άφησε δίπλα στον Λιβάι Γκαρσία που σούταρε με φάλτσο και είδε την μπάλα να αγγίζει το δοκάρι και να περνά άουτ.

Στο 43’ ο Πελίστρι κινήθηκε ωραία εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του, γύρισε στον Ταμπόρδα, αλλά πρόλαβαν να τον «κόψουν» τον Αργεντινό.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους (45+3’), ήρθε με τη σέντρα του Κυριακόπουλου από αριστερά, ο Λιβάι Γκαρσία εντός περιοχής δεν βρήκε καλά την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να έχει τα ηνία. Χωρίς να δημιουργεί ευκαιρίες όμως. Στο 59’ ο Κοντούρης έκανε δυνατό σουτ, με την μπάλα να περνά άουτ. Δύο λεπτά μετά ο Λιβάι κινήθηκε ωραία, γύρισε την μπάλα, αλλά οι Τσέχοι έδιωξαν προ του Ντέσερς.

Ο Αντίνο λίγο πριν το τελευταίο εικοσάλεπτο (69’) κινήθηκε ωραία εντός περιοχής, με το σουτ που δοκίμασε όμως, να μην απειλεί τον τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε.

Ο Παναθηναϊκός τελικά κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, στο 72’. Με στατική φάση. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε ωραία φάουλ στην «καρδιά» της άμυνας των Τσέχων, με τον Ντέσερς να παίρνει την κεφαλιά και να σκοράρει για το 0-1!

Τρία λεπτά μετά το γκολ, οι «πράσινοι» πλησίασαν και δεύτερο τέρμα, με τον Ταμπόρδα να πλασάρει και τον τερματοφύλακα της Χράντετς να σώζει την ομάδα του.

Στο 81’ μετά από κόρνερ το «τριφύλλι» απείλησε ξανά. Ο Λιβάι Γκαρσία με δύο προσπάθειες είδε την μπάλα να κοντράρει, στρώθηκε στον Ντέσερς που σούταρε άουτ.

Η Χράντετς στο τελευταίο δεκάλεπτο πίεσε. Έκλεισε τον Παναθηναϊκό και στο 90+2’ η άμυνα του «τριφυλλιού» νικήθηκε. Οι γηπεδούχοι άλλαξαν ωραία την μπάλα αριστερά, έγινε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά πάσα εξουδετέρωσε τον Πένια και ο επερχόμενος Νταρίντα έκανε το 1-1.

Στα τρία λεπτά που ακολούθησαν δεν άλλαξε κάτι κι έτσι η πρόκριση οδηγήθηκε στην παράταση, μετά την ψυχρολουσία του Παναθηναϊκού σε ακόμη ένα ματς.

Το έξτρα ημίωρο βρήκε τους Τσέχους να είναι κυρίαρχοι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε καθόλου να κρατήσει μπάλα. Ο Ταμπόρδα αναγκαστικά γύρισε στον άξονα, καθώς ο Κοντούρης δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Με μοναδικό θετικό, πως οι ευκαιρίες των γηπεδούχων χάθηκαν στο πρώτο μέρους της παράτασης.

Η Χράντετς συνέχισε να πιέσει ασφυκτικά τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» χωρίς ενέργεια, χωρίς δυνάμεις, με τον Ταμπόρδα να παίζει με το ζόρι ουσιαστικά καθώς πονούσε. Στο 116’ όμως, η πίεση του Αντίνο έφερε κλέψιμο στην άμυνα των Τσέχων, ο Γιάγκουσιτς βγήκε τετ α τετ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει χάνοντας τεράστια ευκαιρία.

Στο 120’ του ματς, ο Ντέσερς εντός περιοχής πρόλαβε να βρει την μπάλα και ο Νέτο τον βρήκε στην προσπάθειά του να διώξει. Ο Νιγηριανός έπεσε στο έδαφος. Από το VAR ειδοποίησαν τον Στέγκεμαν να κάνει έλεγχο και υπέδειξε πέναλτι!

Ο Σίριλ Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση στο 120+5’ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τεράστια ψυχραιμία για το 1-2!

Πέρασε ένα ακόμη πεντάλεπτο αγωνίας, ο Γιάγκουσιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή και τελικά ο Παναθηναϊκός πήρε τη μεγάλη πρόκριση!

Διαιτητής: Σάσα Στάγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: 120’+3’ Νέτο, 120’+4’ Χόρατς, 120’+7’ Τρούμπατς, 42’ Τσεχ - 27’ Κάτρης, 38’ Λιβάι Γκαρσία, 38’ Ταμπόρδα, 51’ Τεττέη, 120’+9’ Αντίνο

Αποβολές: -

ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ (Ντάβιντ Χόρες): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ (77’ Βαλέντα), Νταρίντα, Ντάντσακ (77’ Τρούμπατς), Χόρακ, Ουμάρ (60’ ΣΛόντσικ), Φαν Μπιούρεν, Μίχαλικ (21’ λ.τρ. Βλκάνοβα, 119’ Νέτο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης (60’ Καλάμπρια), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (60’ Αντίνο), Καμαρά, Τσιριβέγια (28’ λ.τρ. Κοντούρης, 97’ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία (82’ Πάλμερ-Μπράουν), Τεττέη (60’ Ντέσερς).

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