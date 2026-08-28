Η Γαλατάσαραϊ συμφώνησε με τη Μίλαν για τον Ραφαέλ Λεάο – Θα βρεθεί στον… δρόμο της ΑΕΚ

Η Γαλατάσαραϊ προχωρά σε μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία για την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν.

Το deal με τους «ροσονέρι» έκλεισε στα 45 εκατ. ευρώ, ενώ, στη συμφωνία περιλαμβάνονται επιπλέον μπόνους ύψους 5 εκατ. ευρώ αλλά και ρήτρα μεταπώλησης, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 27άχρονος Πορτογάλος πλάγιος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τη Μίλαν έχοντας σημειώσει 80 γκολ και μετρώντας 65 ασίστ σε 291 εμφανίσεις, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Σούπερ Καπ. Η Γαλατάσαραϊ είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και θα φιλοξενηθεί από την «ένωση» στη Νέα Φιλαδέλφεια.