Με μεγαθήρια η ΑΕΚ στο Champions League: Θα τα «βάλει» με Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ και Ρόμα
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ένωσης στη League Phase του Champions League
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Τους αντιπάλους της στην League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, με την κλήρωση να διεξάγεται στο μαγευτικό Μονακό.
H Ένωση, όπως και όλες οι ομάδες, θα δώσουν 8 αγώνες. 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Θα κληρωθούν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι οι εξής:
Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)
Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)
Ντόρτμουντ (Εκτός)
Ρόμα (Εντός)
Σαχτάρ (Εκτός)
Γαλατασαράι (Εντός)
Κόμο (Εκτός)
ΛΑΣΚ (Εντός)
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