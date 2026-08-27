Με μεγαθήρια η ΑΕΚ στο Champions League: Θα τα «βάλει» με Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ και Ρόμα

Τους αντιπάλους της στην League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, με την κλήρωση να διεξάγεται στο μαγευτικό Μονακό.

H Ένωση, όπως και όλες οι ομάδες, θα δώσουν 8 αγώνες. 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Θα κληρωθούν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι οι εξής:

Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)

Ντόρτμουντ (Εκτός)

Ρόμα (Εντός)

Σαχτάρ (Εκτός)

Γαλατασαράι (Εντός)

Κόμο (Εκτός)

ΛΑΣΚ (Εντός)