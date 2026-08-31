ΠΑΟΚ κατά Cosmote για βίντεο με υβριστικό σύνθημα κατά του «δικέφαλου του βορρά»

Snapshot Η COSMOTE TV δημιούργησε promo βίντεο για τις κληρώσεις του Europa και Conference League που περιείχε υβριστικό σύνθημα κατά των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον της COSMOTE TV, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως ντροπιαστικό για την ελληνική τηλεόραση.

Ο ΠΑΟΚ ζητά δημόσια συγγνώμη, έστω και αν δεν είναι ειλικρινής, και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ τονίζει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει τον σύλλογο και τους οπαδούς του χωρίς συνέπειες.

Η COSMOTE TV δεν έχει αποκαταστήσει ακόμη το περιστατικό, παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Snapshot powered by AI

Η COSMOTE TV δημιούργησε ένα promo βίντεο για την εκπομπή που θα παρουσίαζε τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League, ωστόσο, διέλαθε της προσοχής των υπευθύνων ότι είχαν συμπεριλάβει ένα υβριστικό σύνθημα κατά των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το βίντεο προκάλεσε οργή στους ανθρώπους του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της COSMOTE TV. Οι άνθρωποι του ΑΣ ΠΑΟΚ κινητοποιήθηκαν ύστερα από την καταγγελία οπαδών του «δικέφαλου του βορρά» στα social media και έβαλαν κατά του καναλιού.

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/p/DcsRrSqKeCc/

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ καταγγέλλει την COSMOTE TV για το υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε στο intro της εκπομπής "Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27" στις 28/08/2026.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, κρατικής και ιδιωτικής.

Αν και η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί εδώ και τρεις ημέρες το εν λόγω τηλεοπτικό μέσο, καθώς ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί αυτό το απαράδεκτο γεγονός!

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν περιμένει τίποτα και δεν ζητάει χάρες από κανάλια που πάντοτε υπηρετούν γνωστούς αθλητικούς -και όχι μόνο- κύκλους, που τον εχθρεύονται.

Περιμένει, ωστόσο, μια συγγνώμη κι ας μην είναι ειλικρινής. Παράλληλα, αναμένει την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων είναι υπεύθυνοι γι' αυτό το όνειδος που παρουσιάστηκε με λαμπρότητα στην έναρξη της προαναφερόμενης τηλεοπτικής εκπομπής.

Τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του κανείς δεν έχει δικαίωμα να τον προσβάλλει και στη συνέχεια να σφυρίζει αδιάφορα.

Το καθείς εφ' ω ετάχθη φαίνεται πως δεν ισχύει για εσάς, καθώς όχι απλώς ξεπεράσατε το καθήκον που σας έχει ανατεθεί στο λειτούργημα που υπηρετείτε, αλλά υπερβαίνετε κάθε όριο σεβασμού και δεοντολογίας.

Αιδώς Αργείοι...».