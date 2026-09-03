Το μήνυμα του Χακίμι για την επιστροφή του Ουναχί στον Παναθηναϊκό – Δείτε εικόνα

Ο Αζεντίν Ουναχί επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να ολοκληρώνει μία μεγάλη κίνηση στο «παρά πέντε» του μεταγραφικού «παραθύρου» και τον συμπατριώτη του και συμπαίκτη στην εθνική Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Η υπόθεση του 26άχρονου μεσοεπιθετικού μόνο εύκολη δεν ήταν, ωστόσο, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Χιρόνα για απόκτηση με κανονική μεταγραφή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09), ο δεξιός οπισθοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής Μαρόκου έκανε story στο Instagram, δίνοντας τη δική του ξεχωριστή νότα στη μεταγραφή του Ουναχί.

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