«Η μαγεία επέστρεψε»: Το βίντεο - ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον «Μάγο» Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον σύλλογο.

Στη λεζάντα του βίντεο η ΠΑΕ αρκέστηκε γράφοντας μόνο την φράση «η μαγεία επέστρεψε» καθώς και τη σημαία του Μαρόκο...

https://www.instagram.com/p/DcyxScGsE09/

Στο βίντεο φαίνονται στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή στην πόλη, εκεί που «όλα κινούνται γρήγορα», ωστόσο ο αφηγητής κάνει λόγο για μερικές στιγμές που ο χρόνος «παγώνει» και οι άνθρωποι σταματούν για να τις παρατηρήσουν.

Τότε φαίνεται ο «Μάγος», ο 26χρονος Μαροκινός να σκοράρει έξω από την περιοχή με σουτ σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού στην πρώτη του θητεία και το βίντεο κλείνει με την φράση «Η μαγεία επέστρεψε».

Το ιστορικό deal για την επιστροφή του Ουναΐ

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναϊ είναι γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τα βρει σε όλα με τη Χιρόνα και να ντύσει ξανά στα «Πράσινα» τον Μαροκινό άσσο.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ικανοποιήσει τόσο τις αξιώσεις του Ισπανικού συλλόγου όσο και του 26χρονου μεσοεπιθετικού, βάζοντας τέλος στο «θρίλερ» των τελευταίων ημερών.

Η αγορά του Μαροκινού αναμένεται να είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου με την μεταγραφή να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ με τον Γιάννη Αλαφούζου να κάνει την οικονομική υπέρβαση ώστε να έρθει ο Ουναΐ.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, αφού ο Στέφανος Κοτσόλης ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Χιρόνα, η οποία διατηρούσε σκληρή στάση.

Ο Ουναΐ θα υπογράψει 4ετες συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι», με ετήσιες αποδοχές στα 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή λίστα.

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