Ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει το «μπαμ»: Έρχεται στην Αθήνα και υπογράφει ο Ουναΐ

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναϊ είναι γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τα βρει σε όλα με τη Χιρόνα και να ντύσει ξανά στα «Πράσινα» τον Μαροκινό άσσο.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ικανοποιήσει τόσο τις αξιώσεις του Ισπανικού συλλόγου όσο και του 26χρονου μεσοεπιθετικού, βάζοντας τέλος στο «θρίλερ» των τελευταίων ημερών.

Η αγορά του Μαροκινού αναμένεται να είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου με την μεταγραφή να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ με τον Γιάννη Αλαφούζου να κάνει την οικονομική υπέρβαση ώστε να έρθει ο Ουναΐ.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, αφού ο Στέφανος Κοτσόλης ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Χιρόνα, η οποία διατηρούσε σκληρή στάση.

Ο Ουναΐ θα υπογράψει 4ετες συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι», με ετήσιες αποδοχές στα 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή λίστα.