Επίσημο: Ανακοινώθηκε για τέσσερα χρόνια από τον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ

Το «τριφύλλι» επισημοποίησε την τεράστια μεταγραφή του Μαροκινού παικταρά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. 

Newsroom

Επίσημο: Ανακοινώθηκε για τέσσερα χρόνια από τον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Μεταμεσονύκτια… έκρηξη! Η τεράστια μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, είναι γεγονός. Ο Μαροκινός σπουδαίος χαφ, έβαλε ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού». Θα τη φορά για 4 χρόνια, καθώς υπέγραψε μέχρι το 2030.

Οι «πράσινοι» θα βγάλουν απ’ τα ταμεία τους 14.000.000 ευρώ (11+1+1+1), ενώ πλουσιοπάροχο θα είναι και το συμβόλαιο του Μαροκινού. Ο οποίος γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του «τριφυλλιού».

Έτσι, ο Παναθηναϊκός πρόλαβε τις προθεσμίες για να δηλώσει τον ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Ο 26χρονος Μαροκινός μέσος, ένας πολυαγαπημένος της «πράσινης» εξέδρας, επέστρεψε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την ισπανική Τζιρόνα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής.

Ο Αζεντίν Ουναΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 2000 στην Καζαμπλάνκα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Ραζά Καζαμπλάνκα, πέρασε από τη φημισμένη ακαδημία Mohammed VI και το 2018 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό του Στρασβούργου. Δύο χρόνια αργότερα συνέχισε στην Αβράνς και το καλοκαίρι του 2021, έχοντας πια αρχίσει να γίνεται γνωστό το όνομά του, έκανε το άλμα στη μεγάλη κατηγορία της Γαλλίας, υπογράφοντας στην Ανζέ. Στο ντεμπούτο του στη Ligue 1 απέναντι στη Λιόν βρήκε δίχτυα, αρχίζοντας μια διετία κατά την οποία καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων και τον Ιανουάριο του 2023 αποκτήθηκε από τη Μαρσέιγ. Σκόραρε στο ντεμπούτο του απέναντι στη Ναντ, ενώ την επόμενη σεζόν (2023-24) είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία των Μασσαλών μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από το κοινό των Πρασίνων, αλλά και ο ίδιος αγάπησε το Τριφύλλι. Πραγματοποίησε 37 συμμετοχές, σκόραρε πέντε καταπληκτικά γκολ, μοίρασε επτά ασίστ και χάρισε ουκ ολίγες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2025, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα. Πήρε μεταγραφή στην Τζιρόνα, όπου επίσης διέπρεψε, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και στη La Liga. Έναν χρόνο μετά όμως, ο Παναθηναϊκός και ο Ουναΐ ξανασμίγουν, καθώς αυτή η σχέση ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό επαγγελματικό συμβόλαιο. Ήταν μια σχέση καρδιάς…

Η πορεία του Ουναΐ με την εθνική ομάδα του Μαρόκου αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του. Έκανε το ντεμπούτο του στις αρχές του 2022 και λίγους μήνες αργότερα ήταν βασικό μέλος της ομάδας που έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο Ουναΐ πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις στη διοργάνωση και συνέβαλε καθοριστικά στην εντυπωσιακή πορεία του Μαρόκου μέχρι την τέταρτη θέση, την καλύτερη που έχει καταλάβει ποτέ αφρικανική χώρα σε Μουντιάλ. Ιδιαίτερα στο παιχνίδι της φάσης των «16» απέναντι στην Ισπανία και στον προημιτελικό με την Πορτογαλία, αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ιστορικής πορείας των Μαροκινών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν ξανά παρών στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Επιλέχθηκε στην αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και άφησε εκ νέου το αποτύπωμά του. Στη φάση των «16» πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ στη νίκη με 3-0 επί του Καναδά, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας του στα προημιτελικά. Με το Μαρόκο έχει αγωνιστεί 55 φορές, έχοντας πετύχει 11 γκολ.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

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