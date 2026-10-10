Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

Snapshot Η Ελλάς Μελβούρνης νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 στα πέναλτι μετά από 1-1 στην κανονική διάρκεια και παράταση στον τελικό του Κυπέλλου Αυστραλίας.

Ο τελικός διεξήχθη στο AAMI Park της Μελβούρνης.

Η Ελλάς Μελβούρνης έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της A-League που κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας.

Η νίκη προκάλεσε μεγάλη χαρά στην ομογένεια της Μελβούρνης. Snapshot powered by AI

Η Ελλάς Μελβούρνης (South Melbourne FC) νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση) και κατέκτησε το Κύπελλο Αυστραλίας σκορπίζοντας τεράστια χαρά στην ομογένεια.

Η αναμέτρηση ήταν ο τελικός του Κυπέλλου Αυστραλίας (Australia Cup) που διεξήχθη σήμερα στο AAMI Park της Μελβούρνης.

Με αυτόν τον θρίαμβο, η ελληνοαυστραλιανή ομάδα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας (A-League) που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο.