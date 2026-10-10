Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

Νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάς Μελβούρνης νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 στα πέναλτι μετά από 1-1 στην κανονική διάρκεια και παράταση στον τελικό του Κυπέλλου Αυστραλίας.
  • Ο τελικός διεξήχθη στο AAMI Park της Μελβούρνης.
  • Η Ελλάς Μελβούρνης έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της A-League που κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας.
  • Η νίκη προκάλεσε μεγάλη χαρά στην ομογένεια της Μελβούρνης.
Snapshot powered by AI

Η Ελλάς Μελβούρνης (South Melbourne FC) νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση) και κατέκτησε το Κύπελλο Αυστραλίας σκορπίζοντας τεράστια χαρά στην ομογένεια.

Η αναμέτρηση ήταν ο τελικός του Κυπέλλου Αυστραλίας (Australia Cup) που διεξήχθη σήμερα στο AAMI Park της Μελβούρνης.

Με αυτόν τον θρίαμβο, η ελληνοαυστραλιανή ομάδα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας (A-League) που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Εντός 10 ημερών η πρώτη αρωγή στους πληγέντες της Κρήτης

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός αναλύει στο Newsbomb: «Στην υπολογιστική γλωσσολογία κινείσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους - Μας προβληματίζουν τα σκοτεινά σημεία της Τεχνητής Νοημοσύνης»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την έκρηξη με έναν 43χρονο νεκρό - Αναζητείται 67χρονος

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά σε βιοτεχνία ρούχων

17:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε προσκόπους: Η προσωπική ευθύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία γοητευτική στάση απέναντι στη ζωή

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Απερίφραστη καταδίκη των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο λόγω ρίψης χάρτινων αεροπλάνων - Βίντεο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Αποχετεύσεις ή σιφώνια μπορεί να μεταφέρουν την οσμή αερίου, εξηγεί ο καθηγητής Σαρηγιάννης

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Ποινική δίωξη εις βάρος του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στη Ζαπορίζια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφιξη 56 μεταναστών στην Ιεράπετρα - Βίντεο με το ασφυκτικά γεμάτο σκάφος

16:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καταδίωξη της αστυνομίας στη Νέα Εθνική Οδό μετά από διάρρηξη – Παράτησαν το αυτοκίνητο με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέες εξελίξεις για το «χρυσό» ζευγάρι - Στα 45 εκατ. ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

16:06ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό καλώδιο; Χουριέτ: Αποκλιμάκωση ότι η επίβλεψη μεταβιβάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Μήλο ή αχλάδι; Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος;

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: Φοιτήτρια κρεμάστηκε από δέντρο - «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Από το άγρυπνο κώμα στο «γεια σου γιατρέ, τι κάνεις;»: Η στιγμή που ο 18χρονος Χρήστος συγκλόνισε τον φυσίατρό του

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες του Καμπούρη και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ