Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας
Νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3
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- Η Ελλάς Μελβούρνης νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 στα πέναλτι μετά από 1-1 στην κανονική διάρκεια και παράταση στον τελικό του Κυπέλλου Αυστραλίας.
- Ο τελικός διεξήχθη στο AAMI Park της Μελβούρνης.
- Η Ελλάς Μελβούρνης έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της A-League που κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας.
- Η νίκη προκάλεσε μεγάλη χαρά στην ομογένεια της Μελβούρνης.
Η Ελλάς Μελβούρνης (South Melbourne FC) νίκησε τη Melbourne Victory με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση) και κατέκτησε το Κύπελλο Αυστραλίας σκορπίζοντας τεράστια χαρά στην ομογένεια.
Η αναμέτρηση ήταν ο τελικός του Κυπέλλου Αυστραλίας (Australia Cup) που διεξήχθη σήμερα στο AAMI Park της Μελβούρνης.
Με αυτόν τον θρίαμβο, η ελληνοαυστραλιανή ομάδα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας (A-League) που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο.
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