Θλίψη στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

Snapshot Ο Δημήτρης Κύζας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978.

Αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό για τέσσερις σεζόν, με πάνω από 90 συμμετοχές.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η απώλειά του προκαλεί θλίψη στους ανθρώπους του συλλόγου και τους φιλάθλους που θυμούνται την πορεία του. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 73 ετών.

Ο Κύζας φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» για τέσσερις αγωνιστικές περιόδους, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Αποτέλεσε μέλος της ομάδας που πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ συμμετείχε και στην πορεία προς την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου το 1978.

Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 στο Παραλίμνι της Κύπρου, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 1976. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, κατέγραψε περισσότερες από 90 συμμετοχές με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία και την προσφορά του στον σύλλογο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».