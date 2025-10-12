Σβέτακ Πατέλ: Ο επιστήμονας που μετέτρεψε την κάμερα του κινητού σε ιατρικό εργαλείο

Ο Σβέτακ Πατέλ, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και επικεφαλής των Τεχνολογιών Υγείας στη Google, κατάφερε να μετατρέψει την κάμερα και το μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου σε εργαλεία προληπτικής ιατρικής. Με την αρχή «ο θόρυβός σου είναι το σήμα μου», ο Πατέλ αξιοποιεί καθημερινές τεχνολογίες για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της υγείας.

Η ομάδα του έχει αναπτύξει πάνω από 25 εφαρμογές που χρησιμοποιούν απλούς αισθητήρες: από τη μέτρηση αιμοσφαιρίνης μέσω της κάμερας μέχρι την ανίχνευση πνευμονοπαθειών μέσω του μικροφώνου. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνται ήδη σε χώρες όπως το Περού, το Μπαγκλαντές και η Ινδία, προσφέροντας ιατρική φροντίδα σε πληθυσμούς χωρίς πρόσβαση σε νοσοκομεία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, αλλά θα κάνει το σύστημα υγείας πιο αποτελεσματικό», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Πατέλ πιστεύει ότι η σύγκλιση αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει τη «μεγαλύτερη επανάσταση στην ιατρική». Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, με διαφάνεια και ασφάλεια.

Όραμά του είναι ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα επιτρέπει την πρόληψη ασθενειών πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα και όπου η καινοτομία θα φτάνει στα χέρια όλων όχι μόνο όσων έχουν πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα υγείας.