Έτσι θα τελειώσει ο κόσμος - O ήλιος θα καταπιεί τη Γη σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια

Ένα όχι και τόσο φανταστικό σενάριο, αλλά μία εκτίμηση με βάση επιστημονικές έρευνες

Earth Nature Science.
Αν και μακρινή, αρκετά ζοφερή διαγράφεται η προοπτική του πλανήτη Γη και ιδιαίτερα της ανθρωπότητας, αν δεν βρει εναλλακτικούς τρόπους επιβίωσης.

Αστρονόμοι του University College London και του University of Warwick προβλέπουν ότι η Γη θα καταποθεί από τον ήλιο ή θα διαλυθεί σε κομμάτια, σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το άστρο θα έχει καταναλώσει το τελευταίο του υδρογόνο και θα αρχίσει να επεκτείνεται σε έναν τεράστιο κόκκινο γίγαντα.

Ακόμα και αν η Γη κάπως επιβιώσει, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν θα ισχύσει και για τη ζωή πάνω της.

Σύμφωνα με την ομάδα, η καταστροφή μας πιθανότατα θα προκληθεί από ισχυρές βαρυτικές επιδράσεις γνωστές ως «παλιρροιακές δυνάμεις».

Ο κύριος συγγραφέας, Δρ. Έντουαρντ Μπράιαντ, εξηγεί ότι όπως η Σελήνη έλκει τους ωκεανούς της Γης για να δημιουργήσει παλίρροιες, έτσι και ο πλανήτης έλκει το άστρο, σε μία αλληλεπίδραση που εξελίσσεται, επεκτείνεται, και γίνεται ισχυρότερη. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις επιβραδύνουν τον πλανήτη και προκαλούν τη συρρίκνωση της τροχιάς του, κάνοντάς τον να περιστρέφεται προς τα μέσα μέχρι να διαλυθεί ή να πέσει μέσα στο άστρο.

Αυτή η τρομακτική ανακάλυψη έγινε με την παρατήρηση σχεδόν μισού εκατομμυρίου αστεριών που μόλις είχαν εισέλθει σε αυτό το στάδιο της ζωής τους, το «μετά την κύρια ακολουθία».

Τα αστέρια της κύριας ακολουθίας, όπως ο ήλιος μας, είναι σταθερά επειδή η προς τα μέσα δύναμη της βαρύτητας εξισορροπείται από την προς τα έξω ώθηση των πυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης στον πυρήνα τους.

Όταν όμως τα αστέρια εξαντλήσουν το υδρογόνο που καίνε, αυτή η ισορροπία διαταράσσεται και το αστέρι αρχίζει να καταρρέει.

Αυτή η κατάρρευση κάνει τον πυρήνα αρκετά θερμό ώστε να συντήξει άτομα ηλίου σε άνθρακα, απελευθερώνοντας μια έκρηξη ενέργειας που ξεκινά την πυρηνική σύντηξη στα εξωτερικά στρώματα, τα οποία στη συνέχεια διαστέλλονται και ψύχονται.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένας κόκκινος γίγαντας μπορεί να γίνει 100 έως 1.000 φορές μεγαλύτερος.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άστρα που είχαν ήδη επεκταθεί και κρυώσει σε κόκκινους γίγαντες ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να φιλοξενούν μεγάλους πλανήτες σε κοντινή τροχιά.

«Αυτό είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι καθώς οι αστέρες εξελίσσονται εκτός της κύριας ακολουθίας τους, μπορούν γρήγορα να προκαλέσουν την πτώση των πλανητών σε αυτούς και την καταστροφή τους», λέει ο Δρ Bryant.
«Περιμέναμε να δούμε αυτό το φαινόμενο, αλλά μας εξέπληξε το πόσο αποτελεσματικά αυτά τα αστέρια φαίνεται να καταπίνουν τους κοντινούς τους πλανήτες».

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι το ίδιο θα συμβεί τελικά και στη Γη.

Ο συν-συγγραφέας Δρ Vincent Van Eylen, του University College London, λέει: «Όταν συμβεί αυτό, θα επιβιώσουν οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος; Διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πλανήτες δεν επιβιώνουν».

Η Γη είναι πιθανό να είναι ασφαλέστερη από τους γιγάντιους πλανήτες της μελέτης, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στα άστρα τους.

Ωστόσο, οι ερευνητές εξέτασαν μόνο τα πρώτα ένα έως δύο εκατομμύρια χρόνια της φάσης «μετά την κύρια ακολουθία».

Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα άστρα έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν στην εξέλιξή τους και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο καταστροφικά στα επόμενα χρόνια.

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι ο ήλιος θα μεγαλώσει τόσο πολύ που θα καταπιεί τους δύο εσωτερικούς πλανήτες, τον Ερμή και την Αφροδίτη, αλλά μπορεί να μην φτάσει μέχρι τη Γη.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η ανθρωπότητα δεν είναι πιθανό να επιβιώσει από την εξέλιξη του ήλιου, καθώς θα αυξηθεί δραστικά το επίπεδο της ακτινοβολίας, και της θερμοκρασίας, με συνέπειες στην ατμόσφαιρα και εξάτμιση των ωκεανών

