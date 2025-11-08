Ξεχάστε τον αριθμό τηλεφώνου: Ενημέρωση του WhatsApp επιτρέπει κλήσεις μόνο με το όνομα χρήστη

Το WhatsApp ετοιμάζεται να λανσάρει μία από τις πιο σημαντικές ενημερώσεις των τελευταίων ετών: τη δυνατότητα αναζήτησης και πραγματοποίησης κλήσεων με τη χρήση ονόματος χρήστη, χωρίς να χρειάζεται ανταλλαγή ή αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών.

Η νέα λειτουργία, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας στην πλατφόρμα, προσφέροντας μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και ευκολία.

Πού εντοπίστηκε η νέα λειτουργία

Η δυνατότητα αυτή εμφανίστηκε αρχικά στην έκδοση beta του iOS 25.32.10.70 και επιβεβαιώθηκε και στην έκδοση beta του Android 2.25.33.2, η οποία είναι διαθέσιμη στο Google Play Store.

Το WhatsApp εργάζεται ώστε το νέο εργαλείο να υποστηρίζεται εξίσου σε συσκευές Apple και Android, προσφέροντας ομοιόμορφη εμπειρία χρήσης.

Αν και προς το παρόν δεν είναι ενεργή για τους beta testers, η λειτουργία αναμένεται να δοκιμαστεί σύντομα από το ευρύ κοινό. Μέσα από αυτήν, οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν φωνητικές ή βιντεοκλήσεις απλώς πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη του ατόμου που θέλουν να καλέσουν, απευθείας από την καρτέλα Κλήσεις.

Γιατί το WhatsApp εισάγει τα ονόματα χρήστη

Με τη νέα προσέγγιση, οι χρήστες δεν θα χρειάζεται πλέον να γνωρίζουν ή να κοινοποιούν τον προσωπικό τους αριθμό τηλεφώνου. Το όνομα χρήστη θα λειτουργεί ως δημόσια ταυτότητα, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές επικοινωνίες.

Παράλληλα, κάθε χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει μοναδικό όνομα, το οποίο θα χρησιμοποιείται για επαφή με φίλους, οικογένεια ή συναδέλφους — ακόμη κι αν δεν είναι αποθηκευμένοι στις επαφές.

Η αλλαγή αυτή περιορίζει σημαντικά την ανάγκη κοινοποίησης τηλεφωνικών αριθμών σε ομάδες, φόρουμ ή πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου συχνά εκτίθενται προσωπικά δεδομένα.

Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, στην καρτέλα Κλήσεις θα προστεθεί μια νέα γραμμή αναζήτησης που θα δέχεται ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου ή ονόματα χρήστη.

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια

Κατά την αναζήτηση, οι διακομιστές του WhatsApp θα εντοπίζουν το αντίστοιχο προφίλ και θα εμφανίζουν μόνο εξουσιοδοτημένες δημόσιες πληροφορίες, όπως τη φωτογραφία προφίλ και τα βασικά στοιχεία του χρήστη.

Το απόρρητο παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της υπηρεσίας: όλες οι κλήσεις, ακόμη και αυτές μέσω ονόματος χρήστη, θα συνεχίσουν να προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, ώστε μόνο ο καλών και ο παραλήπτης να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας.

Ούτε τρίτοι, ούτε το ίδιο το WhatsApp θα μπορούν να παρακολουθούν τα δεδομένα των κλήσεων.

Επιπλέον, η ενημέρωση θα προσφέρει ένα “κλειδί ονόματος χρήστη”, έναν ιδιωτικό κωδικό ασφαλείας που θα περιορίζει ποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω αυτής της μεθόδου. Μόνο όσοι γνωρίζουν το κλειδί ή έχουν ήδη ενεργή συνομιλία μαζί σας θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, προστατεύοντας από ανεπιθύμητες επαφές ή πιθανούς spammers.

Οφέλη για χρήστες και επιχειρήσεις

Η νέα λειτουργία ενισχύει το ψηφιακό απόρρητο και μειώνει τον κίνδυνο αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών. Παράλληλα, κάνει πιο εύκολη την πρώτη επαφή και αποτρέπει την άμεση πρόσβαση σε αριθμούς τηλεφώνου — ένα κοινό πρόβλημα σε ανοιχτές πλατφόρμες επικοινωνίας.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει θετικά και τον επαγγελματικό τομέα. Οι επιχειρήσεις και τα brands θα μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες μέσω ονομάτων χρήστη, χωρίς να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων ή να απαιτούν προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών.

Έτσι, η εξυπηρέτηση πελατών γίνεται γρηγορότερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική, ενώ προστατεύεται η ιδιωτικότητα και των δύο πλευρών.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Το WhatsApp συνεχίζει να δοκιμάζει και να βελτιώνει τη λειτουργία εσωτερικά. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, η δυνατότητα αναμένεται να ενταχθεί σε μελλοντική ενημέρωση, θέτοντας νέο πρότυπο για την ιδιωτική επικοινωνία στα κινητά.

Διαβάστε επίσης