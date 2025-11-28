CEO Nova στο συνέδριο Infocom World: «Πελάτης στο επίκεντρο, τεχνολογία ως εργαλείο προόδου»

Newsbomb

CEO Nova στο συνέδριο Infocom World: «Πελάτης στο επίκεντρο, τεχνολογία ως εργαλείο προόδου»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης της Ελλάδας σε δίκτυα νέας γενιάς, ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ των CEO των τηλεπικοινωνιακών εταίρων στο συνέδριο Infocom World.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Nova βασίζεται σ’ ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο, με πέντε κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες: επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, ενίσχυση ICT και IoT, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, εμπειρία πελάτη και ανταγωνιστικές τιμές, που ανταποκρίνονται στη real value for money φιλοσοφία της εταιρείας. «Η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες υποδομές δεν είναι αυτοσκοπός: είναι το μέσο για μια καλύτερη εμπειρία πελάτη και μια πιο δυναμική οικονομία», δήλωσε, προσθέτοντας πως οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της ψηφιακής Ευρώπης» και η Nova παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να συμβάλει ενεργά σε αυτό το μέλλον.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η στρατηγική της Nova είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της χώρας για ψηφιακό μετασχηματισμό, ανταγωνιστικότητα και τεχνολογική κυριαρχία, και ότι η βάση για μια πλήρως ψηφιακή χώρα είναι οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G και FTTH, καθώς και σε έργα ICT που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφερόμενος στο 5G, υπογράμμισε ότι η Nova έχει φτάσει σε πληθυσμιακή κάλυψη 95%, ενώ το εξελιγμένο δίκτυο 5G+ (C-band) έχει τετραπλασιαστεί από το 2023.

lamprou

Ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου

Στόχος είναι η κάλυψη άνω του 80% του πληθυσμού με C-band εντός των επόμενων 2-3 ετών. Παράλληλα, η τεχνολογία 5G SA ανοίγει για τη Nova νέους δρόμους για υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας, όπως private networks, Fixed Wireless Access (FWA) και εφαρμογές network as a service, με δύο πρώτα έργα σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το δίκτυο FTTH που αναπτύσσεται μέσω της United Fiber έχει ήδη φτάσει τα 800.000 homes passed.

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ο κ. Λάμπρου επεσήμανε ότι η υιοθέτηση FTTH στη χώρα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της διαθεσιμότητας υποδομών, επισημαίνοντας ότι «η αποχαλκοποίηση δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά πολιτικής, ανταγωνιστικών τιμών και ενημέρωσης των πολιτών». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Nova, μέσω της United Fiber, επιταχύνει τις κάθετες υλοποιήσεις εντός κτιρίων πριν ακόμα υποβληθούν αιτήματα πελατών, μειώνοντας χρόνους ενεργοποίησης και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Δημοπρασία Φάσματος – Προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πεδίο του φάσματος, ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε κρίσιμη την επερχόμενη δημοπρασία για τις ζώνες 900MHz και 1.800MHz, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από πέντε βασικές αρχές: επαρκή φασματική διαθεσιμότητα, μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των φασματικών πόρων, ισόρροπη κατανομή μεταξύ των παρόχων για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, αποσύνδεση της τιμής φάσματος από δημοσιονομική λογική και μακροπρόθεσμη σταθερότητα επενδυτικού περιβάλλοντος. «Χωρίς επαρκές φάσμα σε φιλικό επενδυτικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνδεσιμότητα, ψηφιακή οικονομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ICT και Μετά-RRF Εποχή – Η Nova ως καταλύτης ψηφιακής εξέλιξης

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον ρόλο της Nova ICT, όπου η εταιρεία βλέπει σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Λάμπρου δήλωσε ότι η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις αυξάνεται σταθερά τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ, παράλληλα, η Nova επενδύει σε καινοτόμες startups και τεχνολογίες όπως AI.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως στρατηγικό εργαλείο

Τέλος, ο κ. Λάμπρου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη Nova, με εφαρμογή σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, στους πελάτες της, όπου η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει καινοτόμα έργα ICT, όπως οι λύσεις Smart Forest στον Υμηττό (ΣΠΑΥ) και το Αιγάλεω, που χρησιμοποιούν AI για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και, δεύτερον, στις εσωτερικές διαδικασίες της, με υπό εξέλιξη έργα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη. Ο CEO της Nova επισήμανε ότι, όπως και η ψηφιοποίηση συνολικά, το AI δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο που αξιοποιείται στο μέτρο που ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για τον πελάτη και ενδυναμώνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Nova.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:39ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Zητά έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

14:33ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις καταιγίδες - Πού οφείλεται η ένταση των φαινομένων στην Αττική

14:33ΚΟΣΜΟΣ

LIVE η συμπροσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Νεροποντή και χαλάζι πλημμύρισαν μαγαζιά στην Μυτιλήνη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

14:14LIFESTYLE

Πασίγνωστος ηθοποιός με δική του εκπομπή στην ΕΡΤ

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρομπέρτα Μετσόλα συζητούν με νέους - Δείτε live

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό σκάνδαλο στη Ρουμανία: Ο υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε επειδή είπε ψέματα στο βιογραφικό του

14:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές καταιγίδες την επόμενη ώρα σε Κυκλάδες και Μυτιλήνη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

13:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

COSMOTE TV: Σαββατοκύριακο με τα ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, Ρόμα - Νάπολι και τον τελικό του Copa Libertadores

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Πρόβλημα με το πλημμυρισμένο ΣΕΦ

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Δρόμοι-ποτάμια στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

13:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» προβλέπει πότε η AI θα φέρει την κατάρρευση της κοινωνίας

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Με τις πλάτες της κουμπαριάς ο «Φραπές» έκλεινε ραντεβού με κρατικούς αξιωματούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

«Αθάνατος»: Αντήχησε η Κρήτη αποχαιρετώντας τον 19χρονο Ραφαήλ - Θρήνος και τιμές στην κηδεία του - «Σε ευχαριστώ γι' αυτές τις πέντε μέρες στη Ρόδο», είπε ο πατέρας του

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη Αλβανίδα Ρομά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο σε σακούλα - Κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησε η μητέρα της και απέβαλε

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σφοδρή χαλαζόπτωση σε Κεφαλονιά, Μονεμβασιά και Ερμιόνη - Απίστευτες εικόνες

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: «Λύγισε» έξω από το δικαστήριο - «Το περιμένω οκτώ χρόνια, το χρειάζεται η ψυχή μου»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι, κλειστά σχολεία

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς - Η εγκληματική αμέλεια της εταιρείας συντήρησης

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Μπομπ Ρος: Ρεκόρ για τον τηλεοπτικό ζωγράφο - Πίνακάς του ξεπέρασε το $1,5 εκατ. σε δημοπρασία

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ: «Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ» - Αυτή την ώρα η κηδεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ